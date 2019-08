Marihuana na jedálnom lístku? Nič nemožné

Lowell Café

Informovali o tom americké médiá a otvoriť ju má producent indického konope, firma Lowell Herb‘s Co. Podnik sa bude volať Lowell Farms: A Cannabis Café a otvoria ho v Los Angeles, neďaleko Beverly Hills, v časti West Hollywood. Otvorené bude denne od 10.00 do druhej v noci, zaujímavé však je, že marihuana sa bude dať objednať do 21.50, vstup budú mať osoby od 21 rokov.

Šéfkuchár reštaurácie Andrea Drummer varí s marihuanou podľa magazínu Eater od roku 2011. V menu budú rozličné jedlá, ako grilované broskyne, burrata, sendviče s vyprážaným kurčaťom, chrumkavý ružičkový kel, hummus z bielych fazulí, rôzne šaláty, ale aj dezerty, napríklad créme brulée, či zmrzlinový sendvič.

Koľko THC, teda látky, ktorú marihuana obsahuje, v jedle bude, o tom si rozhodne každý hosť sám. Okrem miesta, kde sa dá najesť, je tu plánovaný aj bar s koktailmi na báze marihuany.

Spolumajiteľ a zakladateľ firmy Lowell Herb’s Co povedal pre americký denník Washington Post, že otvorením reštaurácie chcú vytvoriť miesto, kde si môžu užiť marihuanu v štýlovom prostredí a atmosfére. Inšpiráciou k otvoreniu reštaurácie bol vraj preňho fakt, že návštevníci, ktorí prídu do West Hollyvoodu, nemajú kde legálne marihuanu fajčiť.

Hotely to nepovoľujú a fajčiť ju na verejnosti je ilegálne. Preto chceli vytvoriť komfortné miesto pre ľudí, ktorí chcú cannabis vyskúšať – so skúseným personálom, príjemným prostredím, dobrým jedlom a nealkoholickými nápojmi.

