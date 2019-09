Na Malorku ľahko a lacno. Aj s ubytovaním

Jarmila Horváthová

Ale aj pomerne drahé ubytovanie, najmä na najkrajšom a vychytenom stredozápade a severozápade ostrova. Hostely aj v septembri stoja min. 90 EUR a hotely s nelákavým hodnotením na portáloch od 120 EUR za izbu a noc, za tie lepšie si treba ešte pár desiatok EUR priplatiť.

14 EUR za posteľ a noc

Ale na Malorke sa dá ubytovať aj úplne lacno, konkrétne za 14 EUR za osobu a noc – ak teda od ubytovania neočakávate nič iné len posteľ a strechu nad hlavou a ste ochotní dodržiavať večierku o 23.00.

Totiž – práve najkrajšom časťou Malorky vedie veľmi známy trek pohorím Serra de Tramuntana označený ako GR 221 a na jeho trase je niekoľko turistických ubytovní – za spomínaných 14 EUR za noc a posteľ.

Zaujímavé na nich je to, že nie všetky sú v horách – dve sú vo vychytených prímorských strediskách – Deia a Port de Soller a tretia v dedinke Pollenca 7 kilometrov od pobrežia. Takže ich vyhľadávajú nielen ľudia, ktorí zdolávajú niektorú z etáp treku, ale aj tí, ktorí prišli do miest ako bežní turisti – jesť, kúpať sa, oddychovať.

Lacné a sparťanské

Pravda, ubytovanie je to sparťanské, poschodové postele v jednej veľkej, alebo viacerých menších miestnostiach, na nich paplóny, vankúše, odkladacie priestory, spoločné sprchy a wc. K tomu spoločenská miestnosť a terasa s drevenými lavicami – a to je všetko. Ale zase čo by človek za 14 EUR chcel...

Za posteľnú bielizeň sa pripláca a to aj vtedy, keď máte vlastný spacák. Oveľa lepšie riešenie je hodvábny spací „vak“, ktorý sme kúpili v športovom obchode, kvôli tomu, že vážil pár gramov a mal rozmery tak 10x10 cm. Dá sa totiž navliecť na vankúš, takže slúži ako návlečka, potom doň vliezť ako do klasického spacáku a prikryť sa (v prípade potreby) paplónom. Vo všetkých ubytovniach ho uznali ako plnohodnotnú náhradu ich posteľnej bielizne, takže sme nič nepriplácali.

Za 5,50 EUR sa dajú objednať raňajky, jedny – v Deia sme vyskúšali a na naše prekvapenie boli dobré – tri veľké krajce chutného chleba – dva s paradajkovou salsou, syrom a šunkou, jeden suchý a k nemu margarín a džem, k tomu tri druhy džúsu. Objednať sa dá aj obed aj večera, ale tie sme neskúšali.

Nič pre nočné živly

Turistické ubytovne ale nie sú pre milovníkov nočného života, zatvárajú sa o 23.00, v Port de Soller, dokonca o hodinu skorej. Zato niektoré majú atraktívnu polohu - napríklad v mondénnom mestečku Deia s množstvom reštaurácií a kaviarní je ubytovňa Refugi Can Boi len pár minút od centra mesta a pol hodinu od krásnej pláže. V neďalekom, rovnako vychytenom Port de Soller je ubytovňa Refugi Muleta síce dva kilometre za mestom, ale na kopci s majákom, takže je odtiaľ krásny výhľad. Na pláž je to pol hodina, do mesta o niečo viac.

Ubytovne, ktoré sme počas treku pohorím Serra de Tramuntana vyskúšali, boli naozaj len na to, mať posteľ a strechu nad hlavou. Ale keď niekto trávi celé dni preč a nechce sa mu platiť za ubytovanie trojciferná suma na noc, prečo nie...

Tiež ak niekto rád nadväzuje kontakty, večer pri pive, víne či nealku je na to jedáleň, či terasa v nich ako stvorená.

