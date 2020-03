Najlepší hotelový bar široko ďaleko je v Bratislave

Mirror Cocktail Bar

Označenie „Central Europe“, ktorí organizátori súťaže používajú, je trošku nepresné, lebo do nej bolo zapojených 19 krajín.

Za oceneným barom stojí jeden z najlepších slovenských barmanov Peter Marcina. Jeho sen sa stal skutočnosťou a mladý Slovák spolu so svojím tímom dokázal zo zabudnutého baru v hoteli Radisson Blu Carlton vytvoriť špičku na celoeurópskej úrovni.

Samotné odovzdávanie ocenení sprevádzal veľkolepý galavečer oscarového formátu. „Ocenenie Best Bar in a Hotel je môj prvý úspech ako managera baru a o to viac si ho vážim. Nepatrí však len mne, ale celému tímu, ktorý sa podieľa na každodennej prevádzke baru a vkladá doň svoje srdce,“ hovorí P. Marcina.

Mirror Bar - ľad s logom baruZdroj: Mirror Cocktail Bar

Mirror coctail bar Carlton je súčasťou konceptu zážitkových coctail barov, ktoré majú potešiť všetky zmysly. Coctailové menu je postavené na troch pilieroch Classy & Art & Nature.

„Sme classy pretože sme súčasťou jedného z najstarších a nakvalitnejších hotelov na Slovensku, sme art pretože bartending považujeme za umenie a keďže razíme spojenie ľudí s prírodou, sme aj nature,“ vysvetľuje Peter Marcina.

Ocenenie potešilo, ale už v apríli pre hostí chystajú nové coctailové menu, kde okrem nových chutí a vôní pribudnú aj svetelné efekty. P. Marcina ešte nechce prezrádzať detaily, no tvrdí, že rozhodne je sa na čo tešiť. „Chceme zážitok z našich coctailov posunúť opäť o úroveň vyššie a pevne veríme, že hostia nové menu na ktorom už dlhšie pracujeme privítajú s nadšením,“ hovorí.

Mirror Bar - príprava drinkuZdroj: Mirror Cocktail Bar

Bar prešiel v roku 2019 výraznou rekonštrukciou a oproti pôvodnému zastaranému hotelovému baru sa zmenil na oázu prírody a pokoja, ktorej dominuje mohutný ihličnatý strom umocňujúci atmosféru lesa uprostred mesta. Na tvorbe nového konceptu sa podieľali významní slovenskí sklári, stolári či botanici. Podpora domácej umeleckej scény je pre P. Marcinu dôležitá. „Práve preto sme na spoluprácu oslovili šikovných Slovákov, ktorí tvoria kvalitné umenie v ktorom nechávajú kus svojho srdca tak, ako my pri tvorbe a podávaní každého jedného nášho drinku,“ hovorí.

Aj vo svete coctailov sa bary snažia uplatňovať princípy súvisiace s udržateľným spôsobom života. Mirror coctail bar Carlton vyznáva filozofiu minimal waste. „Snažíme sa odpad čo najviac minimalizovať. To, čo nám ostane nevyhadzujeme, ale na druhý deň využívame na prípravu nápojov. Ekológia a tzv. responsible business, teda zodpovedné podnikanie je pre nás veľmi dôležité,“ uzatvára manažér baru

