Najlepšia slovenská reštaurácia pozmenila koncept

Jarmila Horváthová

Preto nefungujú tieto reštaurácie v bežnom režime „denne od rána, alebo od obeda do večera“, ale majú značne oklieštené otváracie hodiny.

Dva alebo tri dni v týždni zatvorené a otvárajú len večer, prípadne majú otvorené cez obed a večer. Menu býva stručné, často ponúkajú len niekoľkochodové degustačné menu, prípadne a la carte jedlá z neho. Pre príklady nemusíme chodiť ďaleko, stačí do Rakúska, do jeho najvychytenejších a najlepšie hodnotených reštaurácií – napríklad viedenský Steiereck má otvorené len cez týždeň, cez víkend je zatvorený – a aj keď je otvorený, tak dve hodiny cez obed a potom večer.

Salzburský Ikarus-Hangar 7 má pre zmenu otvorené každý deň, ale od pondelka do štvrtka len večer a cez víkend k tomu pridáva dvojhodinový obed. A do tretice reštaurácia Dollerer v mestečku Golling neďaleko Salzburgu má tiež otvorené len päť dní v týždni a to len večer – od utorka do piatka. Len v sobotu majú otvorené nepretržite od obeda do večera.

Globo - jelení chrbát zo súčasného menuZdroj: Jarmila Horváthová

Na Slovensku je tento koncept ešte veľmi zriedkavý, nedávno sa preň rozhodla bratislavská reštaurácia Globo Restaurant & Wine Bar, ocenená piatimi hviezdičkami v rámci projektu TREND TOP reštaurácie a hotely 2019 a spolu s ďalšími dvoma podnikmi líder tohto rebríčka.

Od 1. septembra sa rozhodli zmeniť otváracie hodiny, majú otvorené len večer od 17.00 a v nedeľu a pondelok sa tu nenajete. Dá sa tu síce aj obedovať, ale obedy sú vyhradené rezerváciám pre skupinky a skupiny ľudí.

Aj jedálny lístok prešiel zmenou – v ponuke sú dva druhy 5-chodového degustačného menu a stručný a la carte z týchto jedál pre tých, ktorým je 5-chodov veľa. Jedálny lístok plánuje šéfkuchár Braňo Križan približne každé dva týždne obmieňať, varí len z absolútne čerstvých surovín, čo stručný jedálny lístok a fakt, že veľa hostí si miesto rezervuje, umožňuje. Prvé reakcie hostí na zmenu konceptu sú podľa neho priaznivé.

© 2019 News and Media Holding