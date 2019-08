Nech sa páči vajce. Z fazule a kurkumy

Just Egg

Tie vyrába spoločnosť Just Egg a nedávno sa jej podarilo prvýkrát presadiť sa aj na reštauračnom trhu. Spoločnosť rýchleho občerstvenia Tim Hortons začala v niektorých svojich prevádzkach v Kanade testovať jedlá, ktorých súčasťou je namiesto normálnych vajec ich rastlinná náhrada.

Tú tvoria najmä proteíny z fazule mungo, ktoré jej dodávajú správnu konzistenciu a kurkuma kvôli farbe. Okrem toho je v zozname prísad voda, repkový olej a malé množstvá ďalších surovín ako dehydrovaná cibuľa, karoténový extrakt, sójový lecitín či tapiokový sirup.

Rastlinné vajciaZdroj: Just Egg

Zmes dostať v niektorých obchodných sieťach ako Safeway a Whole Foods a spoločnosť má podpísané zmluvy aj s niektorými reštauráciami ako Bareburger a Gregory’s Coffee.

Sieť Tim Hortons už pred rastlinnou náhradou vajec začala používať iný výrobok na rastlinnej báze: Beyond Meat – vegánsku náhradu mäsa. Najprv do raňajkových sendvičov a najnovšie aj vo forme Beyond Burgerov, ktoré sa stali populárne aj v Európe. Rastlinná náhrada vajec Just Egg je teda druhým výrobkom a určite nie posledným. Tim Hortons plánuje ponuku produktov na rastlinnej báze naďalej rozširovať.

