Nóbl večera sa dá urobiť aj - v lanovke

Vedia to aj v rakúskych lyžiarskych strediskách, preto mnohé venujú už pred sezónou zlepšovaniu úrovne gastronómie veľkú pozornosť. Tam kde ju majú, vymýšľajú nové produkty, ako ju prezentovať.

Turistické združenie Ski Amadé, ktoré reprezentuje najväčšie spojenie lyžiarskych regiónov v Rakúsku vymyslelo pre túto sezónu produkt s názvom Taste Ski Amadé. O čo ide? Vytipovali podľa odporúčaní domácich chaty a lokality s najlepším jedlom, farmárskymi výrobkami a pospájali ich do trás.

Spolu ich vytvorili 14, sú v každom stredisku, teda Salzburger Sportwelt (3 trate) Schladming Dachstein (2), Gastein (4), Hochkonig (3) a Grossarl (2). Každá z nich má svoje meno a na každej sa nachádzajú aspoň tri chaty s kulinárskymi špecialitami. V podstate ide o lyžovačku od chaty k chate spojenú s dobrým jedlom. K produktu existuje mobilná aplikácia, ktorá záujemcov o spojenie lyžovania s dobrým jedlom presne naviguje a informuje.

Špeciality v ski amadéZdroj: Ski Amadé

Okrem toho sa v strediskách konajú pravidelne rôzne akcie spojené s jedlom, či už je to najvyššie položený farmársky trh v Salzburger Sportwelt, grilovačka v Schladming Dachstein, alebo pivný festival v Hochkonigu, či večera pod holým nebom pri splne mesiace v Sportgasteine.

Veľkej popularite sa teší už zavedená večera (Gondeldinner) v lanovke v stredisku Grossarl. Sedíte v kabínke, namiesto lyží máte prestretý stôl, vozíte sa hore, dolu a pri príchode do dolnej stanice vám do kabínky servírujú jeden chod. Celkovo je večera štvorchodová, k tomu sú nápoje a víno. Každý špás niečo stojí, tento 95 Eur na osobu a celá večera trvá tak cca 1,5-2 hodiny. Začína sa o piatej. Jediným háčikom je, že to nie je nič pre zimomrivých, lanovky nie sú vykurované, takže teplé oblečenie je tu esenciálne.

© 2019 News and Media Holding