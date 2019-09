Oktoberfest je aj na palubách lietadiel

Lufthansa

Sviatok piva a jedla ovplyvňuje nielen dianie v bavorskej metropole, ale napríklad aj v nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa. Na vybratých trasách vymenia letušky klasické uniformy za bavorské kroje „Dirndle“ a ich mužskí kolegovia za kožené nohavice „Lederhosen“. Dirndle pre letušky sú tmavomodrej farby a sú k nim strieborno-sivé zástery. Muži majú ku krátkym koženým nohaviciam tmavomodré vesty z rovnakého materiálu ako sú dirndle.

Prvý let s posádkou v tomto oblečení štartuje dnes z Mníchova do Pekingu. V krojoch budú aj posádky na niektorých európskych letoch, napríklad do Amsterdamu, Lyonu, Gdaňska, Milána, Sofie, Bruselu, Ancony, Lyonu, Belehradu, Varšavy, Kolína a Münsteru.

Oktoberfest - Lufthansa2Zdroj: Lufthansa

Aj pozemný personál Lufthansy na mníchovskom letisku, v Terminále dva býva počas Oktoberfestu oblečený v krojoch. Okrem klasických uniforiem môžu v tomto čase mať dámy oblečené dirndle a páni obleky v „krojovom“ dizajne.

Oktoberfestom sa riadia aj v salónikoch (Lounges) letiska. V Terminále 2 ich je 12 a pre ich návštevníkov je v nich pripravených 4000 kg pečeňového syra, 38 000 praclíkov a 750 kg povestných bavorských bielych párkov (Weißwürste).

V salónikoch pre prvú triedu sa bude podávať sviatočná polievka, kačica a jablková štrúdľa s vanilkovou omáčkou, opraženými mandľami a hrozienkami.

