Počúvať hudbu, jesť, piť a – tým pomáhať

Lucia Cabajová

A keďže nielen jedlom a vínom je človek živý, svoju potravu dostáva aj duša v podobe špičkového koncertu v komornej atmosfére. Pritom radosť si robíte nielen sami sebe, ale takýto zážitok má aj širší rozmer – svojou účasťou na večeri pomáhate.

V súčasných „časoch korony“ je niečo také čistou utópiou, ale ešte pred niekoľkými týždňami a verme že o pár týždňov opäť, presne takto vyzerali večery Song for. Tie organizuje občianske združenie Art with benefits v bratislavskej reštaurácii Globo Restaurant a Wine Bar.

Benefícia počas celého roka

Speváčka a textárka Zuzana Frenová Malotová, ktorá združenie založila a benefičné koncerty s degustačnou večerou vymyslela, hovorí, že po návrate z pobytu v zahraničí hľadala spôsob, ako vo svojej umeleckej tvorbe spojiť estetické, etické a ekonomické. Tak aby prinášalo nielen estetický pôžitok, ale stalo sa aj užitočným a pomáhalo. V rámci estetiky, inširatíny priestoru spolu s tvorbou a zážitkom, etické v rovine práce so spoločenskou angažovanosťou a v neposlednom rade ekonomikou, zapájania sa podnikateľov do aktivít priamej pomoci. Výsledkom bolo občianske združenie, ktorého cieľom je prostredníctvom umenia a kultúry vytvoriť priestor pre propagáciu činností neziskových organizácií.

Song for pre OZ MalíčekZdroj: Lucia Cabajová

„Keď sa u nás povie benefícia, alebo dobročinnosť, tak si väčšina predstaví rôzne akcie a zbierky, ktoré sa konajú pred Vianocami, resp. koncom roka. My sme ale chceli vytvoriť niečo, čo bude fungovať počas celého roka. Preto, lebo títo ľudia, resp. tí ktorí im pomáhajú potrebujú podporu počas celého roka. Na druhej strane sa stretávame s tým, že mnohí ľudia by pomohli aj častejšie, nielen raz ročne a nevedia ako,“ vysvetľuje.

Tak vznikol projekt Song For, ktorého miestom konania je reštaurácia Globo a je spojením koncertu Z. Malotovej s trojchodovým degustačným menu kuchárskeho tímu Globa a vínami vybratými somelierom Dominikom Baránkom. Každý večer, ktoré sa konali do marca raz mesačne, bol venovaný niektorej neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu. Napríklad tým, ktoré sa venujú podpore a pomoci rodinám s predčasne narodenými deťmi, pomáhajú ľuďom s mentálnym postihnutím alebo duševnými poruchami plnohodnotne začleniť do bežného života, poskytujú služby krízovej intervencie a odborné poradenstvo tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Aby sme vymenovali len niektoré.

Song for - Dominik BaranekZdroj: Globo

Nie vždy musí ísť o peniaze

Pri benefíciách ide väčšinou o získavanie peňazí pre rôzne organizácie, projekt Song For je o niečom inom. Jeho autorka vysvetľuje, že im primárne nejde o to, podporovať organizácie priamo finančne, ale robiť pre ne to, čo sami nevedia a nemôžu si ani dovoliť – PR a marketing. Na každom večere združenie či neziskovka, ktorému je venovaný, predstaví svoje aktivity. Art With Benefits s nimi predtým strávia celý mesiac a pripravia pre nich kompletný marketingový a PR servis. Okrem toho pre každú organizáciu či združenie zložia pieseň, aj preto majú podujatia názov Song for.

„Základnou ideou je propagácia občianskych združení, neziskových organizácií a ich činností v rámci Slovenska. Sme presvedčení, že umenie môže prinášať hodnoty nielen estetické, ale aj etické,“ vysvetľuje Z. Malotová. Výber medzi združeniami nerobia, jediným kritériom je, aby išlo o také, ktoré pracujú s koncovými klientmi. Doteraz robili večery pre občianske združenia a neziskovky Malíček, Tu sme doma, Áno pre život a Alternatíva, večer pre OZ Plamienok plánovaný koncom marca už museli kvôli súčasnej situácii odložiť. Večery sú aj formou poďakovania týmto ľuďom, akýmsi „červeným kobercom“.

„Ľudia niekedy benefíciám neveria, resp. neveria, že ich peniaze sa dostanú tam, kam majú ísť a tu vidia, že za združeniami, ktoré podporujú aj svojou účasťou na večeri, sú živí ľudia a reálna činnosť,“ konštatuje Z. Malotová. Večery s hudbou majú ešte aj ďalší rozmer – síce priamo z nich združeniam a neziskovkám peniaze nemusia plynúť, hoci sa to stáva, že hostia tam nechajú nejaké príspevky, ale majú funkciu „networkingu“. Organizácie sa dostanú do kontaktu ktorí ich perspektívne môžu podporovať. Tým, že podujatia organizujú raz mesačne, chcú vytvoriť u hostí, ktorí sa ich zúčastňujú formu „návyku“ a dúfajú že so sebou privedú napríklad aj svojich známych.

Song For Vínny bar GloboZdroj: Globo

Náhodné aj zákonité

Spojenie Art with Benefits a Globo Restaurant vzniklo náhodne a zákonite zároveň. Z. Malotová so smiechom spomína, že keď telefonovala s riaditeľom vinárstva Matyšák Petrom Jakušíkom ohľadne spolupráce na projekte, odkázal ju na manažéra Dominika Baránka. O niekoľko dní na to išla náhodou okolo reštaurácie Globo a priestor sa jej hneď zapáčil. Povedala si, že by bol pre projekt ideálny. Keď sa chcela stretnúť s manažérom reštaurácie, zistila, že je to práve Dominik Baránek, na ktorého ju odkázali u Matyšáka. Vinárstvu totiž reštaurácia Globo patrí.

D. Baránek hovorí, že priestor v podzemí, kde je vínny bar, poskytujú raz mesačne zadarmo a radi. „My z toho nemáme nič,“ hovorí. Tak isto hudobníci vystupujú bez honoráru, zo vstupného sa hradia suroviny a činnosť združenia Art With Benefits. Čo z neho zostane, ide organizácii, ktorej je večer venovaný. Reštaurácia tiež motivuje svojich dodávateľov, aby na večeru poskytli suroviny zadarmo a aj sa jej to darí. Zároveň aj partneri pre jednotlivé podujatia Song For sú častokrát nápomocní.

V súčasnosti keďže sú reštaurácie zatvorené a spoločenské akcie nemožné, má aj Song For pauzu, ale ako hovorí Z. F. Malotová užitoční sa snažia byť aj teraz. Spustili kampaň Art with benefits - #podmedatviac.

„Robíme sériu krátkych rozhovor s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami o tom ako túto situáciu prežívajú, o ich každodenných starostiach a radostiach, a zverejňujeme to na sociálnych sieťach v rámci osvety a idey Art with Benefits. Aby sme napriek komplikovanej a zložitej situácii dokázali vnímať potrebu spoločenskej zainteresovanosti. A zodpovednosti voči sebe navzájom, podporiť, poďakovať a dokázať sa pozrieť na situáciu z lepšej strany,“ uzatvára speváčka,textárka a zakladateľka Art with benefits.

