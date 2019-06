Poznáme najlepšie reštaurácie sveta 2019

World's 50 Best

Pohľad na prvú desiatku zrejme ľudí, ktorí World's 50 Best Restaurants sledujú niekoľko rokov asi prekvapí, pretože v ňom nenájdete stálice poslednej doby – Osteria Francescana Massima Bottury, ktorá vyhrala minulý rok, Eleven Madison Park Daniela Hummsa (vyhral v 2017) ani El Celler de Can Roca bratov Rocovcov (víťazi 2015 und 2013).

Nie je to ale tým, že by svoje reštaurácie zatvorili, alebo dramaticky zmenili kvalitu – organizátor World's 50 Best len zmenil pravidlá – víťazov posledných ročníkov zaradil do Siene slávy a tak sa „dostalo“ aj na ďalších.

Konkrétne na reštauráciu Mirazur z francúzskeho Mentonu, ktorá je prvým francúzskym víťazom po niekoľkých rokoch. Zaujímavé je aj druhé miesto „novej“ Nomy Reného Redzepiho. Jeho „prvá“ Noma rebríček niekoľko krát vyhrala.

V prvej desiatke sa nachádzajú dva francúzske podniky, dva dánske, tri španielske, jeden thajský a čo je zaujímavé aj dva peruánske. Central je súčasťou prvej desiatky už niekoľko rokov , teraz k nej pribudla ďalšia reštaurácia z Limy, Maido.

Slovenských milovníkov kvalitného jedla, ktorí merali v marci cestu do Popradu na podujatie Lady Chef reštaurácie Víno & Tapas môže tešiť, že ochutnali, ako varí jedna zo štyroch žien v prvej 50-ke najlepších svetových reštaurácií, Ana Roš. Jej reštaurácia Hisa Franko obsadila v rebríčku 38. miesto.

TOP 10 najlepších reštaurácií sveta

Mirazur, Menton, Francúzsko

Noma 2.0, Kodaň, Dánsko

Asador Etxebarri, Atxondo, Španielsko

Gaggan, Bangkong, Thajsko

Geranium, Kodaň, Dánsko

Central, Lima, Peru

Mugaritz, San Sebastian, Španielsko

Arpège, Paríž, Francúzsko

Disfrutar, Barcelona, Španielsko

Maido, Lima, Peru

