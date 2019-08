Práca snov môže byť aj v hoteli

The Club Hotel & Spa

Tí zbehlejší možno ešte concierge, teda človeka, ktorý má na starosti želania a program pre hostí, prípadne butlera, teda komorníka. Niektoré luxusné hotely majú ale aj pracovné pozície, o ktorých sa bežným smrteľníkom ani nesníva. Tie najnezvyčajnejšie našiel a predstavil rezervačný portál www.secretescapes.at.

Tea Master – čajový poradca

Adlon Kempinski čajový servisZdroj: Adlon Kempinski

Táto funkcia zase až taká nezvyčajná nie je a majú ju v berlínskom hoteli Adlon Kempinski a hneď štyroch – Tea Master. Na celom svete je 100 ľudí, ktorí majú túto kvalifikáciu – absolvovali tréningový program Ronnefeldt Tea Academy. Záverečná skúška má 200 otázok a úspešní absolventi musia zvládnuť aj slepú degustáciu 20 vzoriek čajov. Najúspešnejší absolventi potom absolvujú kurz Tea Master Gold. V Adlone pripravuje Tea Master Tea Time, kde si môžu hostia vybrať zo 40 odrôd čaju a poskytuje im odborné poradenstvo.

Instagram-Butler

Conrad Maldives Rangali IslandZdroj: Conrad Maldives

V dnešných instagramových časoch, kedy je mať perfektné fotky z dovolenky dôležitejšie ako dovolenka samotná funkcia, ktorú možno bude mať viac hotelov – poradca pre perfektné fotografie na instagram, tu nazývaný instagram butler. Majú ho v hoteli Conrad Maledives Rangali Island. Hosťom dáva napríklad tipy, kde je najlepší západ slnka, kedy je optimálne svetlo na fotenie, robí aj špeciálne výlety, kde hostia spoznávajú (a fotografujú samozrejme) miestnu kultúru, flóru a faunu. Keďže hotel má reštauráciu pod vodnou hladinou, obľúbené sú samozrejme fotografie odtiaľ.

Mydlový poradca

Mydlá od mydlového poradcu v MexikuZdroj: Viceroy Riviera Maya

Kým mať poradcu pre fotografovanie sa ešte môže zdať plus mínus logické, nad funkciou, ktorú majú v hoteli Viceroy Riviera Maya na karibskom pobreží Mexika asi väčšina pokrúti hlavou. Je to mydlový concierge, čiže niečo ako poradca. Navštevuje hostí po tom, ako sa ubytujú a predstaví im celú paletu mydiel, ktoré sa robia podľa mayskej tradície a výlučne z biologických surovín.

Dostanú podrobný výklad ktorá vôňa a aké účinky a ktorá sa pre nich najlepšie hodí, aby sa cítili dobre. Keď si hosť vyberie, mydlový poradca mu odkrojí z mydlových blokov.

Slnečný butler

Slnečný butler na ostrove JerseyZdroj: The Club Hotel & Spa

V hoteli The Club Hotel & Spa na ostrove Jersey v Lamančskom prielive majú zase „slnečného butlera“ (po anglicky Sunshine Butler). Pri hotelovom bazéne ich zásobuje opaľovacími krémami, chladenými uterákmi (teplota tu ale málokedy presiahne 25 stupňov) a osviežujúcimi spraymi na tvár a tiež čerstvým ovocím. Prípadne plní aj iné, individuálne priania hostí pri bazéne.

Okuliarový poradca

Okuliarový poradca na HavajiZdroj: Four Seasons

Na Havaji v hoteli Four Seasons Resort Lanai majú zase funkciu nazvanú Dr. Shades a ide o človeka, ktorý sa stará o slnečné okuliare hostí. Jedno akej značky, alebo aký model, tento človek, „okuliarový“ poradca sa v nich vyzná a vie poradiť aj s malými opravami. Každý deň medzi 11.-15.00 je k dispozícii pri bazéne, hosťom slnečné okuliare čistí a tiež opravuje.

Spánkový poradca

Spánkové poradenstvo v New YorkuZdroj: Hotel The Benjamin

Boutique-Hotel The Benjamin in New York City sa zase usiluje, aby sa hosťom v ich zariadení čo najlepšie spalo. Spolu s expertkou na spánok Dr. Rebeccou Robbins vyvinuli koncept, ktorý podporuje dobrý spánok – od farieb stien v izbách až po večerné menu v reštaurácii. Okrem toho vyškolila v hoteli spánkového cencierge, ktorý pomáha hosťom pri meditáciách, dáva im tipy na lepší spánok, ale aj ich zásobuje spacími maskami, štupľami do uší a výberom vhodnej hudby na lepšie zaspávanie.

