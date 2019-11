Praha má hotelík priamo v termináli letiska

AeroRooms

Dakedy sa stane, že cestujúci priletel ráno zo zámoria, musí čakať na ďalší let do večera, alebo ten, kto pricestoval večer, má prípoj až ráno... A občas sa stane, že let mešká a prípoj nemôže dlho čakať.

Aby pasažier nemusel čakať hodiny driemajúc na nepohodlnom sedadle v tranzitnej hale, sú na väčších a veľkých letiskách tranzitné hotely. V areáli viedenského letiska sú dva veľké a dvesto až štyristo krokov od terminálov na letisku Václava Havla v Prahe je dokonca dokonca päť. Jeden je skutočne kuriózny.

aerorooms hotel Praha 2Zdroj: AeroRooms

Volá sa AeroRooms a je nielen malý (má iba 14 novo zrekonštruovaných izieb s novým dizajnom. Nachádza sa na mieste bývalého voľnočasového priestoru Rest&Fun, kde bol kedysi hotelík toho istého mena s ôsmimi izbami výhradne pre tranzitných cestujúcich.. Nachádza sa priamo v termináli a má dva vstupy. Aj z verejnej časti letiska, kade prichádzajú cestujúci z mesta a aj z neverejnej časti medzi terminálom 1 a 2, kde sa nachádzajú cestujúci, ktorí prileteli a chcú v hotelovom prostredí čakať na odlet.

Hotel využívajú nielen tranzitní cestujúci, ale aj tí, ktorí odlietavajú veľmi skoro ráno a keby si našli hotel v hlavnom meste, mali by kratšiu noc. Dvojposteľová izba v AeroRooms stojí od 78 eur, čo nie je na pražské pomery veľa. Ubytovať sa tu spontánne, že prídete na recepciu a spýtate sa, či nemajú voľnú izbu, sa tu ale nedá. Ubytovanie si treba rezervovať na internetovej stránke letiska alebo cez rezervačné portály.