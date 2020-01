Prečo prišla najslávnejšia francúzska reštaurácia o hviezdu?

Flickr

Tú získala Auberge du Pont-de-Collonges pri Lyone v roku 1965 a odvtedy si ju držala. O tretiu hviezdu prišla reštaurácia takmer presne dva roky po Bocuseho smrti. V gastronomických kruhoch sa už dlhšie hovorilo, že ju má skôr za zásluhy najlepšieho šéfkuchára storočia, ako by jej reálne patrila a nové vydanie bedekru to potvrdzuje.

Auberge ale nie je prvou prominentnou reštauráciou, ktorá o tretiu hviezdu po desaťročiach prišla. Už minulý rok sa to stalo reštaurácii L’Auberge de l’Ill, Marca Haeberlina. Jeho otec Paul Haeberlin mal tri hviezdy od roku 1967 a minulý rok podnik o tretiu prišiel.

Teraz sa špekuluje, ako Michelin svoje rozhodnutie (a či) zdôvodní. Určite pikantne znie pre šéfkuchárov, ktorí svoje jedálne lístky menia podľa sezóny niekoľko krát ročne, že reštaurácia Paula Bocuseho svoj jedálny lístok v podstate nemenila od roku 1965, keď získala tri hviezdy.

Paul Bocuse jedlo 2Zdroj: Flickr

Ale dôvody môžu byť aj iné - Marc Veyrat, ktorý minulý rok tiež prišiel o tretiu hviezdu (a Michelin zažaloval, ale neúspešne) sa nechal pred niekoľkými mesiacmi počuť, že hodnotitelia mu odporúčali, aby obmedzil otváracie hodiny a kapacitu reštaurácie – v zmysle že dobrého veľa nie je... a reštaurácia Paula Bocuseho mala tiež otvorené sedem dní v týždni.

Svoju úlohu mohlo zohrať podľa francúzskych médií aj to, že niektoré cukrárenské výrobky si podnik nechával robiť „externe“, vo výbornej, ale nie vlastnej cukrárni. Vedenie reštaurácie si toho bolo asi ale vedomé, lebo nedávno angažovalo nového „pâtissiera“, teda po našom cukrára, ktorý má priniesť do konceptu prípravy dezertov nový vietor. Tiež angažovalo nového someliéra, ktorý má zabezpečiť, aby aj ponuka vín bola v súlade so svetovými trendmi.

