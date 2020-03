Rakúskym hotelom pomôže vláda

Flickr

Po tom, čo obmedzili svoje cesty turisti z Ázie, rušia podujatia a cesty aj biznis klienti. Keďže v Rakúsku je turizmus, na rozdiel od Slovenska, štátnou politikou, rozhodla sa rakúska vláda okamžite konať. Rakúske médiá včera informovali, že vláda prevezme ručenie za úvery, ktoré si môžu hotely zobrať, a to vo výške 100 miliónov EUR. Ubytovacie zariadenia ich môžu použiť na preklenutie súčasného ťažkého obdobia, napríklad z nich vyplácať mzdy zamestnancov.

Oznámili to ministerka pre turizmus Elisabeth Köstinger a prezident rakúskej hospodárskej komory Harald Mahrer. Opatrenie má na budúci týždeň schváliť ministerská rada a platiť by malo začať do siedmych dní.

Peniaze so štátnym ručením si môžu požičať rodinné podniky a hotely, ktoré vedú priamo ich majitelia, neplatí pre medzinárodné hotelové siete. Podľa H. Mahrera má opatrenie zabezpečiť hotelom rýchly prístup k potrebnej hotovosti na ďalšiu prevádzku a zabrániť prepúšťaniu zamestnancov.

Ubytovacie zariadenia si môžu požičať minimálne 10 000 a maximálne 500 000 EUR. Musia k tomu dokladovať, že ich tržby sa znížili oproti rovnakému obdobiu minulého roka minimálne o 15 percent. Dôkazy, že je to kvôli corona vírusu nie sú potrebné. Formulár, ktorý je potrebné vyplniť, bude od stredy na webe Hotelovej a turistickej banky.

Najviac postihnuté sú stornami ubytovaní mestské hotely, napríklad vo Viedni preložili Európsky kongres rádiológov z marca na júl. Očakávalo sa, že sem príde a ubytuje sa 23 000 návštevníkov.

Šéf turistického združenia Wien Tourismus Norbert Kettner povedal, že nevedia, ktoré akcie budú ešte zrušené. „Nie sú nijaké medicínske ani epidemiologické dôvody, aby sa podujatia vo Viedni rušili. Ale panuje veľká neistota,“ konštatoval pre portál ORF.

Podľa spolkového kancelára Sebastiana Kurza je vláda pripravená okrem ručenia za prekleňovacie úvery zaviesť aj tzv. inštitút Kurzarbeit, to znamená, že zamestnanci budú pracovať na skrátené úväzky za plnú mzdu a rozdiel bude zamestnávateľom platiť rakúsky štát. Cieľom je zabezpečiť zachovanie pracovných miest.

„Všetky opatrenia je možné zaviesť hneď, prijali sme pre to potrebné rozpočtové opatrenia,“ povedal pre portál ORF rakúsky premiér.

Rakúska hospodárska komora predpokladá, že turistická brandža kvôli corona vírusu utrpí medziročne straty na tržbách vo výške cca 10-15 percent. Ráta sa však s veľkými medziregionálnymi rozdielmi.

