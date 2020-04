Reštaurácie a kaviarne prosia vládu o pomoc. Hrozia im bankroty

TASR

Viacerí majitelia a prevádzkovatelia reštaurácií, kaviarní, hudobných klubov a podobných prevádzok z celého Slovenska sa na vládu a premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) obrátili listom.

„Gastronómia patrí k najviac postihnutým odvetviam – reštaurácie, kaviarne a bary sme museli zavrieť ako prvé, no vzhľadom na ich povahu budeme otvárať ako poslední v celom sektore služieb. Ani po otvorení však zďaleka nemôžeme očakávať okamžitý návrat do bežnej zdravej prevádzky,“ skonštatoval v utorok jeden zo zástupcov gastroprevádzok Branislav Franky Benian.

Gastroprevádzky poukázali na to, že nájomné v reštauráciách patrí k najvyšším v celom segmente nájmov. V tomto týždni sa začína už druhý mesiac odstávky a začínajú byť splatné druhé mesačné nájmy.

„Nájom často prevyšuje dokonca mzdové náklady, preto pomoc iba cez mzdy nebude postačujúca a nezabráni masívnemu prepúšťaniu. Pre príklady, nemusíme chodiť ďaleko. Vo Viedni prišlo k medziročnému nárastu nezamestnanosti o 39%, pričom najviac postihnutým segmentom bola gastronómia a hotelierstvo, kde sa počet nezamestnaných zvýšil viac ako dvojnásobne,“ hovorí Peter Štecko z Medusa Restaurant.

Miroslav Masiarčin z Bistro St. Germain hovorí, že tento týždeň začínajú už druhý mesiac odstávky a začínajú byť splatné druhé mesačné nájmy. „Je to pre nás časovaná bomba. Štát nám zakázal pracovať a my nevieme platiť nájmy v ich 100% výške,“ konštatoval.

Podľa gastronómov sa doteraz táto časť nákladov nijak neriešila a je to pre nich časovaná bomba. Riešením podľa nich nie sú ani rokovania o minimálnych zľavách či odkladoch s jednotlivými prenajímateľmi. Mnohí nebudú ochotní zohľadniť situáciu a možné dopady, pokiaľ tento krok nebude podporený aj vládou. Mnohým prenajímateľom zas, aj pri ich najlepšej vôli, ekonomická situácia neumožní vyjsť nám v ústrety v dostatočnej miere.

Rio Restaurant patrí do skupiny Medusa a má od soboty 14.3. zatvorenéZdroj: Medusa

„Prosíme Vás preto, vážený pán predseda vlády a vážená vláda, aby štát v tejto situácii jasne zadefinoval vzťahy a pomohol prenajímateľom i nájomcom gastroprevádzok. V bezprecedentnej situácie svetovej pandémie sa nevieme spoliehať iba na nájomné zmluvy či obchodný zákonník. Možnosti prenajímateľov automaticky čerpať bankové záruky alebo zložené depozity na krytie úhrad nájomného, a tak nás zo dňa na deň dostať na kolená, mimoriadne sťažujú naše manévrovacie možnosti,“ uvádza sa v liste.

Gastronómovia hovoria, že nikdy nežiadali o 100 % úhradu všetkých nákladov spojených s krízou. Nežiadajú o ňu ani teraz, v prípade pomoci s nájomným. „Tak ako všetci, aj my chceme byť solidárni a pomôcť a zobrať na seba, čo budeme vládať. No každý deň nám prináša ďalšiu veľkú neistotu a na mieru šitá rýchla a adresná pomoc v podobe usmernení pre prenajímateľov a transparentnej čiastočnej finančnej pomoci gastroprevádzkam s nájmami je to, čo teraz, v mene budúcnosti nášho segmentu a zamestnancov, veľmi potrebujeme,“ konštatoval Ivan Pätoprstý z KC Dunaj.

Premiér na utorkovej tlačovej konferencii reagoval na výzvu gastroprevádzok s tým, že špeciálne touto problematikou sa vláda už zaoberá. Plánuje tiež stretnutie s predstaviteľmi „gastrobiznisu“ na Slovensku. „Určite prídeme s riešením v priebehu tohto, najneskôr začiatkom budúceho týždňa,“ ubezpečil I. Matovič.

List podpísali tieto prevádzky:

Medusa Restaurants – 1100 zamestnancov

Bistro St. Germain a Pekáreň St. Germain - 35 zamestnancov

Benčík Culinary - 250 zamestnancov

Urban House, Old Fashioned Bar, The Velvet - 87 zamestnancov

KC Dunaj, Výčap u Ernoho –34 zamestnancov

Bratislavský Meštiansky Pivovar –130 zamestnancov

Fou Zoo, Iasai –45 zamestnancov

Fresh Garden Salads - 40 zamestnancov

Bistro Soho - 85 zamestnancov

Mondieu, Le Bistro, Republika Východu - 280 zamestnancov

Bistro Kubista - 10 zamestnancov

Plzeňská Hodovňa, Plzeňská reštaurácia - 40 zamestnancov

Subway - 250 zamestnancov

Skupina Regal Burger - 220 zamestnancov

Julius Meinl Cafe group - 100 zamestnancov

Anker, Hummusbar, Fajront Kaviareň - 65 zamestnancov

Pho –50 zamestnancov

Hummus and Coucous bar - 26 zamestnancov

Fertucha pekáreň - 30 zamestnancov

Chefgroup - 110 zamestnancov

bistro Otto! Bratislava a Polievkáreň Nitra - 22 zamestnancov

Roxor - 14 zamestnancov

Panda - 70 zamestnancov

Nordsee - 40 zamestnancov

Pokebar, Geisha Sushi Bar - 32 zamestnancov

The Grill, White Rabbit, Lavazza cafe - 50 zamestnancov