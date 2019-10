Šéfkuchár vojde do histórie - žaluje Michelin

La Maison des Bois

Bola to reakcia na to, že Michelin mu jeden rok pridelil najvyšší počet hviezdičiek – tri a o rok na to mu tretiu hviezdičku zobral. Stalo a to vôbec prvý krát, že niekto prišiel o tretiu hviezdičku už po roku.

Michelin ale vtedy jeho požiadavku, nebyť do bedekra viac zaradený, neakceptoval. Šéfkuchár sa ale nevzdáva a podľa magazínu Rolling pin v svojom snažení proti Michelinu pokračuje. Vytiahol naň ťažší kaliber - podal na slávny bedeker žalobu.

V rozhlasovom interview povedal, že ich Michelin blamoval, jeho spolupracovníci prepukli v plač, keď sa dozvedeli, že im tretiu hviezdičku zobrali. Okrem toho tvrdí, že po odobratí hviezdičky musel bojovať s depresiami.

Michelin - reštaurácia a hotel Marc a Veyrata 1Zdroj: La Maison des Bois

Podľa názoru Veyrata sú inšpektori Michelinu nekompetentní. Zdôvodňuje to napríklad tým, že používa výlučne francúzske druhy syra ale bedeker uviedol, že v jeho suflé je britský cheddar.

Prvá reakcia Michelinu na oznámenie o žalobe bola zmierlivá – konštatoval že chápe sklamanie Veyrata a bude jeho výhrady skúmať, hovorí sa v oficiálnom stanovisku. Zároveň ale konštatoval, že úlohou Michelina je informovanie spotrebiteľov a to ho oprávňuje k tomu, zmeniť svoje odporúčania.

Toto zdôvodnenie ale Veyratovi nestačilo. Podľa jeho právneho zástupcu Emmanuela Ravanasa chce šéfkuchár presne vedieť, prečo mu hviezdičku odobrali, preto sa rozhodol to riešiť súdnou cestou. Termín pojednávania je plánovaný na koniec novembra.

