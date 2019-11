Sieť Kempinski rozširuje svoje portfólio

7Pines

Tá sa etablovala ako investor a vývojár projektov v hotelovej a gastronomickej brandži. Rieši zároveň investície, development aj manažment hotelov.

Vlajkovou loďou spoločnosti 12.18. Investment Management je minulý rok otvorený 7Pines Resort na západnom pobreží Ibizy. Spolu so sieťou Kempinski kreovali teraz novú značku 7Pines Kempinski Hotels & Resorts a na zabezpečenie jej expanzie vznikla aj spoločnosť 7Pines Hotel Management GmbH so sídlom v Düsseldorfe.

7Pines Resort na IbizeZdroj: 7Pines

Podľa informácií nemeckých médií chce sieť do roku 2022 otvoriť dvadsať nových hotelov a resortov, pričom výška investícií by mala dosiahnuť 500 miliónov EUR. K najzaujímavejším bude určite patriť otvorenie hotela v newyorskom Manhattane. Spoločnosť totiž prevzala hotel San Carlos Hotel v New York City, ktorý sa zmení na 7Pines Kempinski Manhattan.

