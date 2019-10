Slovenský hotel dostal medzinárodné ocenenie

Hviezdoslav

Po európskom titule Host of the year 2017 a Luxury Boutique Hotel 2016, ktoré mu udelila Asociácia historických hotelov Európy,ho vyznamenala organizácia The Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle svojou Pečaťou dokonalosti - Signum Virtutis, Seal of Excellence 2019. Tú riaditeľke hotela Sylivii Holopovej odovzdali pred niekoľkými dňami v Aténach v rámci podujatia Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards.

Ceny sa odovzdávali v množstve kategórií, kežmarský hotel sa presadil v medzi historickými boutique hotelmi. Boutique Hotel Hviezdoslav tak opäť potvrdil, že mnohé slovenské hotely kvalitou služieb dokážu konkurovať svetu.

Riaditeľka hotela, ktorá onedlho oslávi okrúhle jubileum k úspechu hotela povedala, že ho vníma aj ako výzvu, aby vysoký štandard služieb, ktoré hotel poskytuje, nielen udržali, ale ďalej zvyšovali

„Toto ocenenie si veľmi vážim. Zo srdca ďakujem našim priaznivcom, a najmä svojim kolegom, ktorí sa oň svojou prácou zaslúžili. Som veľmi rada, že sa nám opäť podarilo úspešne reprezentovať Slovensko, Asociáciu historických hotelov, ktorej sme členom, i naše malé mesto Kežmarok na medzinárodnej úrovni“ .

