Tak vyzerá srdce položené na tanieri. Doslovne

S príchodom šéfkuchára Olivera Vozárika, ktorý pre skupinu Bencik Culinary Group doteraz varil v podniku Picknik a nedávno sa stal novým šéfkuchárom Carnevalle, zostáva síce mäso stále výraznou súčasťou ponuky reštaurácie, ale koncept sa mierne mení.

Šéfkuchár je totiž zástancom filozofie, ktorú v zahraničí nazvali From Nose to Tail, čo sa dá preložiť ako od rypáčika ku chvostu. Prenesene to znamená, že sa zo zvieraťa nepoužijú len niektoré časti, ale spotrebuje sa (takmer) celé. Tak sme medzi jedlami z nového jedálneho lístka chutnali napríklad aj kačacie srdcia, ktoré podávali so zemiakovými džatkami a zemiakovým vývarom.

Rovnako sa O. Vozárik chce venovať pri výbere surovín viac sezónnosti a regionálnosti, čo napríklad znamená, že v zimnom menu nenájdete paradajky, ale napríklad Pečenú marinovanú repu. Väčšina surovín má pochádzať zo vzdialenosti do niekoľko desiatok kilometrov, aj keď majiteľ Bencik Culinary Group Pavol Benčík zdôrazňuje, že to neplatí doslova, napríklad časť mäsa, ktoré potrebuje vyzrievanie, s ktorým slovenskí producenti nemajú dostatok skúseností, stále pochádza od zahraničných producentov.

Carnevalle - flank steak a špicatá kapusta

O. Vozárik hovorí, že nie je priaznivcom „kudrliniek“ a prehnaných experimentov v kuchyni, má rád pôvodné a jednoduché receptúry, ktoré samozrejme potom vyžadujú o tom kvalitnejšiu surovinu a precíznosť pri príprave. Aj preto je krédom nového menu Back to the fire, teda návrat k ohňu, ako niečomu, na čom sa jedlo pripravovalo od nepamäti. V reštauračnej praxi má podobu špeciálnych grilov, na ktorých tu robia mäso aj zeleninu. Zelenina si v porovnaní s varenou uchová krehkosť a šťavnatosť aj viac živín.

Novotou je aj vlastná pekáreň, ktorá sa nachádza priamo v zadnom trakte Carnevalle, kde si reštaurácia pečie kváskový chlieb a pribudnú aj ďalšie pekárenské výrobky, okrem toho si začali robiť aj vlastné maslo.

