Teplé či studené raňajky v zime? Najlepšie je to, čo máte radi

Maňo Štrauch

Čomu však dať prednosť v zime? Teplým či studeným raňajkám? Skoro všade sa môžete dočítať, že v zime by ste skôr mali jesť teplé jedlá. Čo viem zo skúseností, niektorí ľudia však teplé raňajky nezjedia. Sú zvyknutí na cornflakes, jogurt či müsli a potom utekajú do práce. Ja napríklad počas týždňa tiež doma neraňajkujem. Keď som však doma cez víkend, tak je to úplne iné.

Nie som žiaden psychológ, ale osobne si myslím, že rituály patria k nášmu životu. A raňajky sú jedným z nich. Napríklad, keď som pracoval vo Švédsku alebo Španielsku, tak tam si počas týždňa vždy radšej privstali a raňajkovali spolu. Bolo to úžasné, že sa stretli u niekoho a popritom sa aj porozprávali. My máme takéto raňajky cez víkend. Vychutnávam si tieto spoločné chvíle, keď si spravíme dobré raňajky, ako chlieb vo vajíčku, omeletu či miešané vajíčka. Užívame si to a zvykneme raňajkovať aj o niečo dlhšie.

Preto vám poradím dve veci, ktorých sa držte v ktoromkoľvek ročnom období. Po prvé - raňajkujte to, čo máte radi a po druhé – myslite na to, čo vás v ten deň čaká. Sledujte si, aký budete mať predpokladaný výdaj energie.

Vyberte si potraviny, ktoré nielen skvele chutia, ale vám poskytnú potrebnú výživu. Keď viete, že vás čaká dôležité stretnutie, tak si namiesto anglických raňajok dajte radšej niečo iné. Doprajte si napríklad ovocie, ktoré vás skvele naštartuje a je plné vitamínov. Ja mám rád šťavnaté jabĺčko alebo studené hrozno. Hoci je pravda, že anglickým raňajkám sa nič nevyrovná, ale určite vás počkajú, napríklad cez už spomínaný víkend. J

Ráno by sme mali vždy začať tým, čo máme radi, aby bol deň pekný. Aj my v reštaurácii pripravujeme denne studený aj teplý bufet, čerstvé wafle, obľúbenú tvarohovo-jablkovú „žemľovku“, omelety, vajce Benedikt, veľký výber pečiva, ovocie, cereálie, jogurty či čerstvé ovocné šťavy.

Na svoje si tu príde každý, stačí si len vybrať, na čo máte v ten deň chuť. Tie naše raňajky však majú niečo navyše. Najlepšie raňajky sú totiž tie, ktoré vám pripraví niekto iný.

Autor je šéfkuchár reštaurácie Riverpark a spolupracovník Trendu