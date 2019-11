Únik zo všedných dní môže vyzerať aj takto

Jarmila Horváthová

To v minulý rok otvorenom hoteli Bikini Island & Mountain Hotel Port de Soller určite nezažijete. Jeho otvorenie vyvolalo v zahraničných médiách veľkú pozornosť, keďže ide o prvý hotel tejto značky na Mallorke, tak sme ho nemohli počas našej septembrovej návštevy ostrova obísť.

Už keď ide človek do hotela po schodoch z mestečka Port de Soller, nad ktorým budova stojí, hovorí si, čo je to za úlet. Sú totiž pomaľované pestrými farbami. A také je aj zariadenie hotela, až vám oči prechádzajú z farieb. K tomu hojdacie siete, veľké farebné sochy, slamené strechy... jednoducho, ako by ste sa ocitli napríklad v muzikáli Hair, alebo v San Franciscu 60-tych a 70-tych rokov. Hippie štýl je konceptom hotela, kde ubytúvajú hostí až od 14 rokov, takže patrí k Adult Only zariadeniam.

Hotel má krásny výhľad na mestečko pod ním a hory, ktoré ho obkolesujú, ale na najbližšiu pláž je to niekoľko sto metrov.

Ak ale zo štýlu a dizajnu hotela môže človek nadobudnúť dojem, že je pre mladých, nezávislých cestovateľov a že tu budete stretať následníkov hippie generácie, hipsterov a podobne, tak, to je veľký omyl.

Má štyri hviezdičky a ceny izieb sa v sezóne šplhali až k 300 EUR za noc. Klientela tomu samozrejme zodpovedá. Pri našej návšteve, keď sme sa v tunajšej lobby uchýlili pred vrtochmi mallorskej jesene, sme stretávali výlučne skupinky mladých žien vo veku 30+ a páry vo veku 40+.

Takže mallorský hotel síce vyzerá ako „hniezdo hippies“ , ale v skutočnosti je hniezdom pre tých, ktorí chcú za nie málo peňazí uniknúť na pár dní aj takto každodennosti a šedivosti bežného života.

