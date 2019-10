V Bratislave sa bude prednášať a variť na pódiách

Slow Food Pressburg

Pondelok bude patriť špičkovému kulinárskemu umeniu na konferencii Gastronomy Slovakia, kde sa predstaví aj svetová Šéfkuchárka roka 2017 Ana Roš.

V utorok sa v Starej tržnici uskutoční ochutnávková konferencia Degustorium, ktorá bude patriť regionálnym potravinám a receptúram. Predstavia sa tu malí farmári, vinohradníci a vinári, remeselní výrobcovia, šéfkuchári, odborníci na kulinárnu kultúru, výživoví poradcovia, environmentalisti, experti na marketing a ľudia z praxe, ktorej dôležitou súčasťou su farmárske výrobky, remeselné potraviny a ich trvalo udržateľný spôsob výroby.

Počas jedného dňa sa na pódiu vystrieda 5 moderovaných panelových diskusií s odborníkmi a 15 rečníkov s prezentáciami.

Slovenská legislatíva nie je produkcii farmárskych výrobkov a remeselných potravín naklonená, podľa Petry Molnárovej z občianskeho združenia Slow Food Pressburg, ktoré podujatie organizuje,

by ale mali byť „jej výrobcovia štátom podporovaní a tradičný spôsob výroby, ktorý je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva by mal byť chránený,”.

Degustorium bude o regionálnych potravinách Zdroj: Slow Food Pressburg

Myslí si že by mala byť súčasťou ponuky v zariadeniach spoločného stravovania naprieč celým spektrom. “Mali by sme na nej stavať produkty vidieckeho cestovného ruchu, ktoré by zároveň mali byť prvoradou súčasťou oficiálnej prezentácie našej krajiny doma i v zahraničí tak, aby naša národná hrdosť v súvislosti s lokálnymi produktami mala možnosť rásť,” hovorí.

Etnologička a historička Katarína Nádaská, ktorá bude jedným z rečníkov konferencie konštatuje, že „tradičná remeselná potravina je súčasťou našej kultúrnej identity a mala by byť preto neodmysliteľnou súčasťou našej spoločnosti a nemala by chýbať v našich jedálničkoch”.

Podľa Anetty Vaculíkovej zo združenia Slow Food Pressburg sa táto prvá ochutnávková konferencia stala súčasťou európskych akčných dní a spolu s viac ako 80 neziskovými organizáciami, sa počas októbra 2019 zúčastňuje akčných dní kampane #GoodFoodGoodFarming.

Touto aktivitou podporujú malých farmárov, život na vidieku, ochranu pôdy a ekosystému, vody a biodiverzity. Cieľom tejto európskej iniciatívy je, aby boli zdravé potraviny vyrobené trvalo udržateľným spôsobom dostupné pre všetkých.

