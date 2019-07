V Londýne otvorili prvý mestský Hard Rock Hotel v Európe

Hard Rock International

V úplnom centre mesta na križovatke Oxford Street a Marble Arch otvorili totiž Hard Rock Hotel. Ide o štvrtý hotel tejto siete v Európe a prvý mestský hotel. Tri doteraz otvorené, sú totiž v prázdninových lokalitách – na kanárskom ostrove Tenerife, na Ibize a v švajčiarskom Davose.

V prípade Londýna nejde o hotel, skôr „hotelisko“, má totiž 900 izieb a apartmánov. Okrem nich sú tu Rock Royalty Lounge, GMT Bar, Hard Rock Cafe, Coctai-Bar a rockový obchod. Hotel sa nachádza v budove z 18. storočia, kde bol v minulosti Cumberland Hotel.

Piano mladého Freddieho

Ako vo všetkých prevádzkach značky, aj tu je veľa spomienkových predmetov z bohatej hudobnej histórie Londýna. Je tu napríklad list, ktorý napísal v roku 1958 Buddy Holly počas svojho pobytu v Cumberland Hotel. V tomto hoteli bývali tiež Jimi Hendrix, Diana Ross a Bob Dylan.

Hard Rock Hotel v Londýne - izbaZdroj: Hard Rock International

Najcennejším predmetom, ktorý v londýnskom hoteli majú, je Kirkwood-Piano, na ktorom sa učil hrať v mládežníckom veku Freddie Mercury. Hostí hotel láka aj na ponuku The Sound of Your Stay (Hudba tvojho pobytu) kde si môžu hostia púšťať platne, alebo si môžu na recepcii požičať gitaru Fender aj so slúchadlami a zahrať sa v izbe na rockovú hviezdu.

Joga v izbe

Aj v londýnskom hoteli sa môžu hostia zúčastniť na špecialite siete - Rock Om-Yoga programe. Ten je založený na tom, že hostia môžu cvičiť jógu priamo v izbách. Majú tam pripravené všetko vybavenie a na hotelovom televíznom kanáli aj špeciálne videá s hudbou, na ktoré môžu cvičiť.

V izbách kategórie Rock Royalty a v apartmánoch majú hostia aj osobného concierge a vstup do privátneho salóniku.

Spoločnosť Hard Rock International je zastúpená v 74 krajinách sveta, kde má 186 Hard Rock Cafés, 241 Rock Shops, teda obchodov, 29 hotelov a 12 kasín. Podľa webovej stránky spoločnosti, v blízkej budúcnosti plánuje otvoriť hneď niekoľko hotelov v Európe, napríklad aj v centre Budapešti. Tu otvoria hotel so 136 izbami.

