V lete je zelenina a ovocie čerstvé, ale čo jesť v zime?

Maňo Štrauch

Použijem obľúbený výrok: „Keď sa vás zima opýta, čo ste robili v lete...“ A presne tu nájdete odpoveď. Dnešná doba je úplne iná, v akej žili naši predkovia. Kedykoľvek môžete prísť do obchodu a kúpiť si v ktoromkoľvek ročnom období rajčiny, papriky, jahody a iné ovocie či zeleninu. Záleží to však od vás, ako sa rozhodnete.

Keď chcete jesť jahody, tak pokojne ich môžete jesť aj vo februári. My si však na ne radšej počkáme. V sezóne sú totiž najlepšie. To však neznamená, že na letné produkty musím úplne zabudnúť. Z ovocia viem urobiť lekvár alebo si ho môžem nasušiť, poprípade zamraziť. Napríklad egreš má po zamrazení konzistenciu ako dreň, a tak ho môžete jesť chvíľu po vytiahnutí z mrazničky. Chutí aj bez pridaného cukru.

Zoberte si príklad z našich predkov

Aj v zime nájdete potraviny, ktoré sú zdravé a chutné zároveň. Stačí sa pozrieť okolo seba. Pochutiť si môžete na jablkách, hruškách, ružičkovom keli, či na kvasenej kapuste, ktorá je plná vitamínov a minerálnych látok. V tomto období dozrieva aj exotické ovocie, ako ananás, pomaranče a mandarínky. V neposlednom rade si zoberte príklad z našich predkov, ktorí nám zanechali veľa odkazov. Pokiaľ kvasili kapustu, zeler, uchovávali zeleninu v pivnici, prečo by sme to nemohli robiť aj my?

Nevyhýbajte sa cvikle, zeleru, koreňovej zelenine, ktorá sa vám ponúka po celý rok. To, čo má vždy krátku sezónu, je treba uchovať aj na zimu. Vtedy sa nám ponuka zaváranie, mrazenie, sušenie.

Čo jesť v zime - kapustuZdroj: Flickr

V zime sa nemusíte obmedzovať

Presne týmto sa riadim aj v reštaurácii. Okrem bazy, šípok, sliviek, dule, marhúľ sme spracovali aj huby, smrekové výhonky, borovicové šišky, alebo zelené orechy. Teraz v zime nimi môžem ozvláštniť naše menu a nemusím sa tváriť, že je normálne, mať lesné huby v zime. S čistým srdcom vám môžem tieto dary prírody ponúknuť na tanieri.

Keď ich ochutnáte, zistíte, že v zime sa vôbec nemusíte obmedzovať. Síce sa hovorí, že v chladných mesiacoch by sme mali jesť toho menej, keďže máme aj toho pohybu menej, ale stačí len premýšľať a ustrážiť si, aký je príjem oproti výdaju. Určite súhlasíte so mnou, že žijeme krátko na tomto svete, aby sme sa obmedzovali a hlavne vtedy, keď aj to, čo ponúka zima je tak krásne pestré....

Autor je šéfkuchár reštaurácie Riverbank Restaurant