V Poprade bude variť najmladšia „Michelinka“

Schlos Loersfeld

Najmladšia šéfkuchárka ocenená Michelinovou hviezdou v dejinách nemeckej gastronómie sa predstaví technicky veľmi náročným a prepracovaným menu plným exotických chutí odrážajúcich Júliinu minuloročnú gurmánsku cestu okolo sveta v rámci, ktorej navštívila i ochutnala 25 krajín.

Desaťchuťové menu štyroch rúk o ďalšie štyri chute doplní hostiteľka projektu LadyChef Zuzana Sisáková, šéfkuchárka popradskej reštaurácie Víno&Tapas.

Júlia Komp sa stala v roku 2016 najmladšou šéfkuchárkou v Nemecku, ktorá dostala hviezdičku od Michelina, keď mala iba dvadsaťsedem rokov. Opakovane ju obhájila v reštaurácii zámku Schloss Loersfeld. Začiatkom minulého roka sa vydala na gurmanskú cestu okolo sveta v rámci ktorej navštívila 25 krajín.

Julia Komp v Saigone na ceste okolo svetaZdroj: Julia Komp

Na viacerých zastávkach prezentovala svoju kuchyňu, ale predovšetkým spoznala i zbierala nové chute. Práve tieto budú tvoriť v Poprade prezentované jedlá. O exotických i atraktívnych chutiach veľa prezrádzajú názvy jednotlivých chodov : Brazília, Čína, India, Irán, Japonsko a Maroko.

Šéfkuchárka si plánuje otvoriť tento rok vlastnú reštauráciu a nemecká gastronomická scéna to zhodne pokladá za jednu z piatich najočakávanejších gastronomických udalostí roku 2020 v Nemecku. Malo by sa tak stať koncom roku v Kolíne a podnik sa má volať Sahila by Julia Komp. .

© 2020 News and Media Holding