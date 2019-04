Veggie burger si už nedáte. Možno ho zakážu

Flickr

Priaznivci tohto jedla ale nemusia podliehať panike – úradníci nemajú v pláne zakázať samotné jedlo, ale výhrady majú proti slovu burger v jeho názve, takže chcú, aby sa v budúcnosti volal inak.

Podľa denníka Guardian, dal výbor poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Európskeho parlamentu návrh, podľa ktorého by sa názvy, ktoré sa spájajú s mäsom, nemali používať pri jedlách, ktoré nie sú vyrobené z mäsa. Za návrh hlasovalo 80 percent členov výboru.

To znamená, že slovo burger, by sa malo používať výlučne pre žemľu s mletým mäsom, rezeň pre jedlo z bravčového, hydinového a iného mäsa, ale nie pre sójový rezeň. Tak isto pojem steak bude vyhradený tiež len pre kus mäsa, minulosťou bude napríklad seitan steak.

Podľa euroúradníkov cieľom iniciatívy je, aby ľudia vedeli aj podľa názvu jedla, čo konzumujú, takže steak má byť pravý steak z mäsa a ostatné produkty, ktoré ho napodobňuj sa majú volať inak.

Ako, to je otázne, lebo predstava, aby sa veggie burger volal veggie disc, čo je momentálny návrh, veľké porozumenie zatiaľ nezískal. Podľa odporcov pripomína skôr IT brandžu, ako gastronómiu. Návrhov na to, ako by sa mal veggie burger, či sójový rezeň v budúcnosti volať môže byť ešte množstvo, lebo o návrhu výboru má síce Európsky parlament rokovať už v máji, ale aj v prípade odsúhlasenia, môže zavádzanie do praxe trvať aj niekoľko rokov.

Vegetariánsky burger, sójový rezeň, či seitan steak však nie sú prvými „obeťami“ snáh o premenovanie jedál.

Už v roku 2017 Európsky súdny dvor rozhodol, že čisto rastlinné produkty sa nemajú predávať pod označením mlieko, maslo, syr, alebo jogurt. Vyčlenené z tohto zákazu sú len kakaové maslo, kokosové mlieko a majonéza. Ale názov sójové mlieko, či jogurt, alebo rastlinné maslo by mal postupne z obalov zmiznúť

