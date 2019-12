Riverbank

Vianoce nie sú len o kapustnici, kaprovi či zemiakovom šaláte. Síce bez nich by sme si toto obdobie vedeli len veľmi ťažko predstaviť, ale uznajte, že rovnako dôležité sú aj rôzne vianočné drinky. Veď koho by nepotešilo rozvoniavajúce varené víno so škoricou, klinčekmi či pomarančovou kôrou, ktoré ho v tejto zime zahreje na tele i na duši. Vďaka nim je čakanie na najkrajšie sviatky v roku príjemnejšie a veselšie.

Netradičné varené víno

Každá krajina má svoje hrejivé nápoje, ktorými si počas adventu pripíja. Či už je to talianske bombardino, cola de mono z Čile alebo nemecké varené víno Feuerzangenbowle. Pre mňa je prvým vianočným drinkom jednoznačne vaječný koňak. Každý rok ho k nám prinesie Mikuláš spolu s čertom. Vyrábam však dva, jeden alkoholický s troškou rumu pre manželku a jeden nealkoholický pre dcéru. Na druhej strane, vianočný punč vôbec doma nerobím. Keď tak, mám vlastný hroznový mušt, z ktorého robíme nealko resp. detské varené víno.

Bez čoho si však neviem predstaviť zimu je varené víno, ktoré je úplne iné od toho nášho tradičného. Recept som si priniesol zo Švédska, kde som nejaký čas pracoval. Je špeciálny v tom, že koreniny nedávame do vína, ale najskôr do vodky, brandy či bourbonu. Následne sa tento „macerát“ používa na výrobu vareného vína.

Najprv si dajte vodu s cukrom do hrnca a na miernom plameni rozpustite cukor. K tomu pridajte červené a portské víno a zahrejte k bodu varu. Vo Švédsku dávajú až 3 dl cukru na 1 liter vína. Keď je víno horúce, pridáte marinovanú vodku a podľa chuti dosladíte. To už je poriadna sila na zahriatie. Dajte si pozor, nie je to nič pre slabé povahy. J Nakoniec si do hrnčekov rozdelíte mandle a hrozienka, zalejete ich horúcim vínom a podávate so zázvorovými sušienkami, ideálne so skalickými zázvorníkmi.

Nechýba klasika i elixír zdravia

Keď ma prídete pozrieť do práce v našej reštaurácii, určite by ste mali ochutnať náš „elixír zdravia“ shrub jablko, zázvor. Ako som v jednom z predchádzajúcich blogov spomínal, má blahodarné účinky a môžete si ho pripraviť aj doma.

Nemusíte sa však báť, že by sme u nás nemali vianočný punč. Vymyslel ho náš šéfbarman a volá sa „Gingerbread man“, ktorý nielen skvele chutí, ale aj vyzerá. Tento sviatočný punč naladí na Vianoce, pretože sú v ňom tie najlepšie ingrediencie ako včelovina a pomarančový likér Cointreau.

Zároveň je v retro plechovom hrnčeku spolu so zázvorníkovým panáčikom, ktorého si môžete namočiť do punču. Keď ma v reštaurácii uvidíte, tak ma pokojne oslovte a spoločne si môžeme pripiť na toto krásne obdobie.

Na záver vám želám, aby ste mali veselé a pohodové sviatky a nech si máte na zdravie a lásku vždy s čím a s kým pripiť!

