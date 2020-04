Z Kysúc na pozíciu executive chefa v ďalekom svete

Archív Tomáš Chilý

Vo svete sa ešte nijakému Slovákovi nepodarilo na tento post dostať, až teraz. Od apríla sa stal executive chefom Kempinski Hotel Taiyuan v 4,5 miliónovom priemyselnom meste Taiyuan na severe Číny Tomáš Chilý, ktorý pochádza z Krásna nad Kysucou.

V hoteli má pod palcom päť gastronomických prevádzok, z toho tri reštaurácie – gril s medzinárodnou kuchyňou, reštauráciu s čínskou a ďalšiu so stredoeurópskou kuchyňou s bavorským pivom – klasickú nemeckú reštauráciu Paulaner. Tím v kuchyni, ktorý T. Chilý povedie má 130 ľudí a hotel má 363 izieb.

Rodák z Kysúc je príkadom, alebo dôkazom, kam sa môže kuchár, ktorý sa narodil a vyrastal na „vidieku“ kariérne posunúť, ak začne pracovať v slovenskom hoteli medzinárodnej siete. T. Chilý Po absolvovaní školy pracoval niekoľko rokov v „bežnej“ reštaurácii a pizzerii. Pred desiatimi rokmi nastúpil do kuchyne hotela Kempinski High Tatras na Štrbskom plese, Tu pôsobil tri roky. Zo Štrbského plesa viedla jeho cesta do hotelov tejto siete na Blízkom východe – pracoval v Bahrajne a v Katare, kde sa za tri roky pobytu vypracoval na Sous Chefa.

V roku 2017 presídlil do hotelov Kempiski do Číny, kde, kde po dvoch pracovných zástavkách ako head chef a executive sous chef dosiahol vo svojom treťom čískom pôsobisku na najvyššiu šéfkuchársku pozíciu, pozíciu exexutive chefa. Okrem svojich šéfkuchárskych a manažérskych zručností si tie druhé doplnil aj štúdiom – minulý rok získal titul Master of Bussines Administration na inštitúte CEMI v Prahe,

