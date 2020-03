Doručiť do domu sa dá všeličo. Aj koktaily

The Sign Lounge

Ťažké časy si žiadajú netradičné riešenia a tak si v jednom viedenskom bare povedali, že ak sa dá do domácností dodávať jedlo, prečo by to nešlo aj s koktailmi.

Barman Kan Zuo z viedenského baru The Sign Lounge sa pre magazín Falstaff vyjadril, že plne podporujú úsilie rakúskej vlády, redukovať sociálne kontakty, sú však presvedčení, že ľudia by si mali život v karanténe spríjemniť, preto začali svoje koktaily dodávať do domácností.

Dodávajú ich už pripravené a vo fľašiach, k baleniu patrí ľad, návod na servírovanie aj všetko, čo k servírovaniu treba. Všetko, čo potom „koktailovchtivý“ záujemca potrebuje je pohár, do ktorého si nápoj naleje. V chladničke vydrží fľaša s koktailom minimálne týždeň. Momentálne ponúkajú na dodávku domov sedem receptúr, ktoré sú vhodné, aby sa takto namixované koktaily plnili do fliaš. Ceny sa pohybujú od 13,50 do 15 EUR a treba si objednať minimálne tri koktaily. Doručujú ich od 18.00 do 24.00, ale objednávku možno urobiť už od 13.00, platiť sa dá len v hotovosti. Bar zdôrazňuje, že pri príprave dodržiavajú najprísnejšie hygienické opatrenia.

Koktaily na doručenie domov

Baywatch Clear Colada

Hennessy V.S. Cognac - Dolin Dry Wermut - mandle – pomarančové kvety- ananás - mango – kokosové mlieko

Garden and Tonic

The Sign Kartoff Gin - uhorka - mäta – zelerová esencia - maraschino - limetka - dry Tonic

Smoky Chocolate Wine

Ardbeg 10yo Single Malt Scotch – frankovka modrá- čokoládová esencia - aníz- marhuľa – soľ a korenie obohatené vyzrievaným syrom

Moscow Mule

vodka - limetka - uhorka – domáca zázvorová limonáda

Tealicious

Glenmorangie 10yo Single Malt Scotch - grapefruit – bazové kvety – zelený čaj – cukrová vata

Romeo & Juliet

Belvedere Pure Vodka - citrón – pomarančová esencia - Earl Grey - maliny - mlieko

Norman Conquest

Ardbeg 10yo Single Malt Scotch - calvados – sladký vermut- Angostura Bitters

