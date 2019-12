Ako sa zahriať v zime? Toto je tajomstvo dobrého pitia

Flickr

Napríklad víno s korením poznali už v antike a obľúbené bolo aj v stredoveku. Punč zase pochádza z Indie , kde sa tradične pripravoval z piatich prísad – araku, cukru, citrónov, čaju alebo vody a korenín.

Na to, ako si jedno aj druhé pripraviť, má v podstate každý svoj recept. Ale aj tak existuje niekoľko zásad, ktoré ak dodržiavate, určite si na týchto teplých nápojoch pochutíte. Prinášame niekoľko tipov, ako ich uverejnil renomovaný magazín o gastronómii a víne Falstaff.

Harmónia je dôležitá. Suroviny, z ktorých si pripravujete napríklad varené víno by mali spolu chuťovo harmonizovať. Napríklad do červeného vína je vhodné pridávať bobuľové ovocie (každé), do bieleho vína napríklad jablká.

Aký čaj. Základom každého punču je čierny čaj. Oplatí sa ale aj zaexperimentovať, použiť napríklad zelený čaj alebo rooibos.

Aké víno. Všeobecne zaužívaný zvyk je používať na varené víno menej kvalitné víno. Falstaff však radí opak v zmysle zásady, že z ničoho nevzíde nič. Takže z nekvalitného základného vína nebude ani dobré varené. Takže aj tu platí, dávať pozor na kvalitu, aj keď to nemusí byť nijaký Chateau Petrus. Na červené varené víno sa najlepšie hodia vína s nízkym obsahom tanínov a kyselín, zato s výraznými ovocnými tónmi. Vhodné odrody sú napríklad Zweigelt alebo Merlot, ale nie barikový.

Čerstvosť sa ráta. Dajte pozor na to, aby ste používali čerstvé koreniny a ovocie. Ak už chcete použiť hotovú zmes z obchodu, treba dať pozor na kvalitu.

Ako sa zahriať v zime? Aj punčom alebo vareným vínomZdroj: Flickr

Pozor na horkosť. Korenie ako klinčeky, alebo škorica by sa nemali vo víne dlho lúhovať, pretože dostane horkú podchuť. Komu sa nechce vyťahovať korenie po kusoch, je vhodné ho dať a zaviazať do plátna a potom vytiahnuť.

Citrusy – čo áno a čo nie. Pozor treba dávať aj na pridávanie citrusových plodov do vína. Niekto si bez nich nevie varené víno predstaviť, mali by sa ale pridávať očistené filety bez bielej šupky. Tá je horká, takže dodá vínu nahorkastú príchuť. Kto chce pridať aj kôru, rozhodne by to mala byť len kôra z bio ovocia, pretože v kôre bežných citrusov sa podľa aktuálnych štúdií nachádza mix pesticídov.

Teplota. Varené víno aj punč by mali byť horúce, ale nie vriace. Varom sa stráca alkohol, ale aj arómy.

Pozor na množstvo. Ako každý alkoholický nápoj, aj tento treba piť s mierou. Nielen kvôli obsahu alkoholu, ale aj preto, lebo ide o skutočné kalorické bomby.

Nielen na pitie. Hoci u nás sa varené víno a punč len pije, sú dobré aj mimo pohárov. Existuje množstvo receptov, napríklad na bábovku či mufiny z vareného vína

Čo so zvyškom? Ak vám víno, alebo punč zostane a vychladne, netreba ho znovu zohrievať, alebo nedajbože vyliať. Môže sa použiť ako aromatická báza pre koktaily. Aj pre tie silvestrovské, či novoročné.

© 2019 News and Media Holding