Čo má spoločné Zaha Hadid s vínom? Odpoveď je za hranicami

Obdobie od začiatku jesene do konca roka je spojené s tradíciou pečených husí. Tie boli neoddeliteľnou súčasťou takmer každého slávnostného stola v celej oblasti Panónskej panvy. Potom sa na husi takmer zabudlo a až posledné desaťročia táto tradícia znovu ožila. U nás najmä v podobe husacích hodov v susednom Rakúsku aj v chove husí. Dnes sa na burgenlandských pastvinách chová viac ako 6-tisíc husí.

Zaujímavé je, že veľkú zásluhu na vzkriesení tejto tradície mali u našich susedov vinári. Tých je v najvýchodnejšej rakúskej spolkovej krajine Burgenland neúrekom. Na každom kroku nájdete tradičné viechy „Heurigen“, alebo väčšie vinárstva, ktoré sú modernými architektonickými objektami.

Kde dobre poznajú aj Slovákov

Vinárska oblasť Burgenland, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie v Rakúsku sa rozkladá na ploche 13 900 hektárov a skladá sa zo štyroch častí – Neusiedlersee, Neusieldersee – Hügelland, Mittelburgenlanda Südburgenland. Pochádzajú odtiaľto najlepšie rakúske vína. Tunajšie červené víno je silné a zemité, biele s ovocnými tónmi, vyrábajú aj čoraz viac u mužov obľúbené sladké slamové víno a tiež šumivé vína. Bratia Norbert a Peter Szigetiovci pokračujú v dedinke Gols v rodinnej tradícii vo výrobe sektov s použitím najmodernejších technológií.

Dokonca aj najlepší slovenskí vinári spolupracujú s týmto vinárstvom a nechávajú si vyrobiť a plniť svoje sekty práve u nich. Ako nám pri obede v reštaurácii „Zur Blauen Gans“ v dedine Weiden am See povedal Norbert Szigeti, tajomstvo chuti spočíva hlavne v tradičnej metóde spracovania hrozna.

Aj tento rok sa na viacerých miestach okolo Neziderského jazera na jeseň otvárali vínne pivnice, vinári ponúkali svoje produkty a miestne špeciality. Pivnice mali otvorené až do noci, boli osvetlené sviecami a fakľami, v niektorých vystavovali svoje diela aj umelci, každá z nich mala svoju atmosféru.

My sme sa boli pozrieť v dedine Gols počas „Martiniloben“ (Svätomartinských hodov) kde bol ocez víkend otvorených takmer 80 pivníc. Mali sme tak možnosť komunikovať s vinármi, ochutnať niektoré ocenené klasiky, alebo už aj novinky a zažiť jedinečnú atmosféru. Veľký záujem bol predtým aj o Gols Zweigelt Cup, slepú degustáciu v priestoroch vinotéky Weinkulturhaus.Takmer 55 percent z viac ako 3800 obyvateľov Golsu sa venuje výrobe vína a asi pre polovicu z nich je vinárstvo hlavným zamestnaním.

Mestečko (aj) sladkého vína

Pokračovali sme návštevou ďalšej vinárskej obce Rust, kde sa vyrába tiež sladké víno s prívlastkom známe ako „Ruster Ausbruch“.Rust zbohatol na víne. Toto barokové mestečko je tiež sídlom Rakúskej vinárskej akadémie pod ktorej vplyvom vyrástla v Burgenladne nová mladá generácia vinárov.

Absolventmi tejto akadémie sú aj mladí vinári Regina a Günter Triebaumerovci. V súčasnosti obhospodarujú približne 25-hektárov viníc v Ruste a vyrábajú skvelé sladké vína. Ako nám povedal Günter, nevyrábajú pre všetkých, ale skôr pre tých, ktorí si cenia poctivé a regionálne farmárčenie.

Günter Triebaumer

Víno a vinohradníctvo majú v ich rodine dlhoročnú tradíciu po mnohé generácie. Už od roku 1691 rodina Triebaumer sídli v Ruste. Napriek tomu, že sa v rodinnom vinárstve spoliehajú na skúsenosti svojich rodičov a starých rodičov, naberať skúsenosti a rozširovať vedomosti o víne boli ale obidvaja aj vo svete, napríklad Günter aj v Južnej Afrike. Regina sa venuje najmä obchodu, marketingu a organizácie celého vinárstva.

Ďalším z veľkých mien vo vinárskom svete Burgenlandu je rodinné vinárstvo MAD v Oggau. Obhospodarujú vinice s rozlohou 50 hektárov užod roku 1786. Vlani prevzala vinárstvo už ôsma generácia - bratia Sebastian a Tobias Siess s podporou celej rodiny.

Ich rodičia Maria a Wilhelm Mad si v Oggau otvoriliv roku 1979 najskôr tradičnú viechu Heuriger „Zum Herztröpferl“. Za posledných tridsať rokov sa zmenila na gurmánsku reštauráciu aj vďaka ich dcére Marii a jej manželovi, ktorý ju prevzali v roku 1996. V posledných rokoch získala mnohé prestížne ocenenia od odborníkov. Ochutnali sme tu domácu pečenú hus z voľného chovu, vynikajúcu husaciu polievku a na záver tiež gaštanové pyré. K dobrému jedlu pridali aj dobré vína, pri ktorých nám majiteľ aj vysvetlil prečo sa práve dané víno hodí k nášmu jedlu.

Víno s tajným obsahom

K tým väčším a modernejším vinárstvam v regióne patria Hillinger a Scheiblhofer. Obidve tieto vinárstva vychádzajú z rodinnej tradície a zároveň sa prispôsobujú novým požiadavkám. Vybudovali si reprezentatívne centrá, ktoré sú citlivo začlenené do okolitej prírody.

Našou prvou zastávkou bola dizajnová vinotéka vinárstva Hillinger v dedine Jois. V roku 2004 postavil majiteľ novú architektonicky unikátnu budovu a sklady vinárstva. Dnes obhospodaruje približne 46 hektárov viníc. Vyrobia tu milión fliaš ročne, z toho 50 percent smeruje na export, najmä do Švajčiarska, Fínska, Švédska, ale aj Slovenska, USA a na rýchlo sa rozvíjajúci východné trhy. Hillinger má vlastnú sieť vinoték nielen v Rakúsku ale aj v Nemecku. Zamestnáva približne 120 pracovníkov. Od roku 2010 sa začali preorientúvať na výrobu organických vín.

Scheiblhofer vinárstvo

Leo Hillinger je v Rakúsku tak trochu celebritou, okrem toho že vystupuje v televízii, rozšíril svoje podnikateľské aktivity aj i predaj svojich kozmetických výrobkov a vydal dokonca aj knihu. Dizajn jednej fľaše vína im navrhla dokonca svetoznáma architektka Zaha Hadid. Jej obsah je tajný, vyrobili len 900 fliaš.Jedna stojí 149 eur a kúpu si treba vopred objednať. Aj etiketa je premyslená do posledných detailov, na fľaši nenájdete tradičnú rakúsku vlajku ako na všetkých rakúskych vínach, lebo podľa slov ich obchodného riaditeľa Georga Schweitzera by to nebolo príliš estetické.

Ďalším predstaviteľom mladej generácie vo vinárskom svete Burgenladnu je Erich Scheiblhoffer z Andau, ktorý v posledných rokoch pritiahol pozornosť najmä vďaka špičkovým vlastnostiam červeného vína. Cestoval a zbieral skúsenosti po celom svete, najmä v Kalifornii a Austrálii. Dnes hospodári na 85 hektároch vlastných viníc. Je to jeden z najväčších vinárov v Rakúsku, ktorý vyrobí ročne 1,5 milióna fliaš, z toho 25 percent tvorí biele víno a 75 percent červené. Z celkovej produkcie smeruje 15 percent na export, prevažne do krajín Európy, ale aj do Číny.

Aj ich sídlo patrí k architektonickým skvostom. Budova je v tvare písmena S ako Scheiblhoffer. Viditeľnejšie je to za tmy, lebo obrysy sú osvetlené výraznou červenou, farbou firemnej identity. Majitelia stavajú aj vlastný hotel so 115 izbami, ktorý plánujú dokončiť v roku 2021.

