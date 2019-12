Henkell je len značka. Ako Hubert. Všetky patria dr. Oetkerovi

Ján Blažej

Na najatraktívnejších miestach postavia za patričné vstupné vyhliadkové terasy a trasy, firemné múzeá a napokon zavedú do showroomu, kaviarničky či obchodíka so suvenírmi i hotovými výrobkami. Ak nie sú priťažké.

Príkladom je aj rozľahlá 114-ročná budova v Biebrichu na predmestí Wiesbadenu, hlavného mesta stredonemeckého spolkového štátu Hesensko, nazývaného aj svetové hlavné mesto sektu. Je to sídlo nemeckého veľkovýrobcu sektov Henkell & Co Sektkellerei, jedného z najstarších v krajine.

Vojdime teda do impozantnej dvojpodlažnej bielo-sivo-zlato-ružovej vstupnej haly firemnej centrály v rokokovom štýle. Dominuje jej mramor a slúžila na prijímanie obchodných partnerov z celého sveta. Teraz pod obrovským kryštálovým lustrom hostesky plnia čaše ušľachtilým nápojom, ktorý dozrieval najmenej šesť mesiacov a bez ktorého si väčšina nevie predstaviť aspoň posledný deň v roku. Ročná produkcia je 80 miliónov fliaš.

Príležitostne sa hala mení aj na koncertnú sálu, ktorou znie komorná hudba, džez i rock, miesto pre rôzne eventy a prezentácie. Prémiová značka Menger-Krug v henkelovskom portfóliu produkuje brut z rizlingov, chardonnay a rosé z Pinot Noir a Pinot Meunier, tam má bublinkové semináre pre labužníkov. Za 49 eur ponúka dva a polhodinové posedenia so sektami a špičkovými syrmi alebo zásnuby sektu s čokoládou z miestnej manufaktúry. Pod halou je sedem poschodí s plniarňou, baliarňou, skladmi sektu i staré obrovské sudy, kam vojde až 200-tisíc litrov to štyroch odrôd vín na výrobu sektu.

Henkell - Mramorová sála v sídle na predmestí WiesbadenuZdroj: Ján Blažej

Úspešný biznis

Spoločnosť vznikla v neďalekom Mainzi, kde v roku 1832 milovník dobých vín Adam Henkell založil časom úspešný obchod s vínom. Spoznával aj francúzske metódy výroby šumivého, nuž v roku 1856 spojil francúzske know-how s majstrovstvom nemeckých vinárov, až vznikli vlastné šumivé vína s patentovanou značkou Henkell Trocken.

Na prelome storočí zasa vnuk zakladateľa Otto Henkell spojil svoje predstavy o marketingu s úspešným nemeckým producentom čokolád Ludwigom Stollwerckom a Henkell, stal jednotkou na nemeckom trhu sektov aj exportérom.

Potom sa presťahoval do Wiesbadenu, do nového podniku, kde sídli dodnes. Expanzia po druhej svetovej vojne neznamenala iba rast produkcie sektov pod rodinnou značkou, ale aj akvizície iných firiem. V Berlíne v roku 1960 prevzal Henkell známu značku Wodka Gorbatschow, ktorá nemá nič spoločné so šéfom sovietskej komunistickej strany a prezidentom Michailom Gorbačovom.

V Nemecku sa vyrába už od roku 1921, lebo tam rodinnú receptúru pred Veľkou októbrovou socialistickou revolúciou doviezol petrohradský liehovarník Leo Gorbačov. V tom istom roku Henkell kúpil aj ďalší liehovar a potom aj jedného lokálneho výrobcu sektov.

Henkell - Adam Henkell a jeho stará fľašaZdroj: Ján Blažej

Koniec rodinnej firmy

Od roku 1986 však po henkellovskom rode zostalo vo firme iba meno. Otto Henkell junior rodinný poklad predal nemeckému miliardárovi Rudolfovi-Augustovi Oetkerovi, ktorý chcel svoje potravinárske porfólio rozširiť aj o sekty, vína a tvrdý alkohol.

Pri kreovaní európskej skupiny producentov alkoholických nápojov zachoval uznávanú značku Henkell & Söhnlein Sektkellereien. Iba ju trochu modifikoval. Časom získal aj viaceré ďalšie nemecké i rakúske firmy, niekoľkých výrobcov šampanského vo Francúzsku či prosecca v Taliansku.

Potom aj český Bohemia Sekt, maďarský Törley, najväčšieho ukrajinského výrobcu sektov a od roku 2002 i slovenský Hubert. Ako doplnok populárnej regionálnej ponuky najmä v krajinách, odkiaľ pochádzajú. Rovnako ako Karpatské Bandy a viacero značiek brandy z Nemecka, Rakúska, Španielska a i obchodné v pobaltských a škandinávskych krajinách.

Kruh sa uzavrel v roku 2018, keď sa skupina Henkell & Co sa zmenila na Henkell Freixenet, lebo wiesbadenská firma získala 50,67 percenta z katalánskej spoločnosti Freixenet, produkujúcej ročne 120 miliónov fliaš šumového vína, známej cavy. Vznikol tak najväčší výrobca šumivých vín na svete s dcérskymi spoločnosťami v troch desiatkach krajín sveta.