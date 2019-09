Národný salón vín bude mať novú kolekciu

NSV

Vína z nového ročníka bude možné ochutnávať a prípadne aj kúpiť Apponyiho paláci, v priestoroch Múzea vinohradníctva, kde Národný salón sídli, od októbra.

Novú stovku vybrali degustátori na dve fázy – v máji prvých 25 vín v kategóriách šumivé víno, biele suché, polosuché, polosladké skoré aromatické odrody, ružové suché a ružové polosuché a polosladké vína a pred dvoma týždňami v II. kole pribudlo zvyšných 75 vín.

V jesennom kole sa o umiestnenie v Národnom salóne vín v kategóriách biele suché, polosuché, polosladké vína všetkých odrôd okrem skorých, červené suché, polosuché, polosladké vína, prírodne sladké vína, tokajské vína uchádzalo 400 vín od 46 výrobcov a toto najvzácnejšie slovenské ocenenie v II. kole 14. ročníka získalo až 31 výrobcov.

Do víťaznej stovky sa celkom dostalo 34 vinárstiev. Na to, aby sa víno do salónu tento rok dostalo bolo potrebných minimálne 87,25 bodov. V každej kategórii degustátori vybrali aj najlepšie hodnotené víno, ktoré získava titul šampióna.

Zastúpené sú takmer všetky vinohradnícke oblasti – Malokarpatská, Južnoslovenská, Nitrianska, Východoslovenská a VO Tokaj. K najúspešnejším vinárstvam patria tradičné vedúce značky na trhu – Víno Mrva a Stanko má v novom ročníku 8 vín, Ostrožovič, Víno Matyšák a Zámocké vinárstvo po 7 vín, Golguz a Villa Vino Rača po 6.

Národný salón vín degustáciaZdroj: NSV

Víťazi kategórií s titulom šampión kategórie Národný salón vín SR 2019

Šumivé víno - Hubert J.E. Hubert Cabernet Sauvignon, blanc de noir, biele brut

Biele skoré aromatické odrody suché až polosladké – Ostrožovič, Muškát žltý, Saturnia, bobuľový výber, biele polosladké

Ružové suché víno – Víno Mrva & Stanko, Cabernet Sauvignon rosé 2018, akostné odrodové víno v kategórii ružové suché víno

Ružové polosuché a polosladké - Dubovský a Grančič, Cabernet Sauvignon 2018, výber z hrozna, ružové, polosladké

Biele suché vína - Zámocké vinárstvo, Veltlínske zelené sur Lie 2017, neskorý zber, biele suché

Biele polosuché, polosladké vína všetkých odrôd okrem skorých - Ostrožovič spol. s r.o., Furmint, biele polosuché 2017 výber z hrozna

Červené suché, polosuché, polosladké vína - Skovajsa Milan Vinohradníctvo a vinárstvo, Cabernet Sauvignon 2015, akostné odrodové, červené suché

Prírodne sladké vína - Karpatská Perla, Aurelius 2017, biele sladké víno, 2017, cv

Tokajské vína - Ostrožovič spol, Tokajská výberová esencia 2000, biele sladké víno

