Po hosťovaní zahraničnej hviezdy prišla lákavá ponuka

V Hoteli Lomnica servíroval svoje degustačné menu (podáva sa už 10 rokov). Párovanie vín ku jednotlivým chodom mali na starosti markíz Francesco Mazzei z toskánskeho vinárstva Mazzei a Michal Rigan z vinárstva ViaJur, „sesterskej“ firmy hotela Lomnica.

Ku každému chodu tak boli podávané dve vína – talianske a slovenské. Jedno z vín - VJR Rizling rýnsky 2017 z vinárstva ViaJur sa Enricovi Bartolinimu tak zapáčilo, že jedna z jeho reštaurácií Ristorante Mudec Di Enrico Bartolini si ho vybrala do svojej vínnej karty. Neskôr ho rovnako tak vysoko ocenil aj hlavný someliér Ristorante Mudec, Sebastian Ferrara. Podľa informácií svätojurského vinárstva je to vôbec prvé slovenské víno, ktoré sa dostalo na vínnu kartu 3* michelinskej reštaurácie.

Reštaurácia Mudec Di Enrico Bartolini sídli v múzeu kultúry Mudec v Miláne. Slovenský rizling ponúkne na vínnej karte od februára 2020 a víno bude súčasťou wineparingu a niektorých degustačných menu. VJR Rizling rýnsky 2017 nesie rukopis hlavného technológa ViaJur Michala Rigana.

„Toto je sen každého vinára a my ho teraz prežívame. Vedeli sme, že náš Rizling rýnsky z roku 2017 je výnimočné víno, ale toto je naozaj obrovská pocta. Enrico Bartolini je svetová kuchárska hviezda. Do svojej reštaurácie si vyberá len to najkvalitnejšie,“ povedal Michal Rigan.

„Michelinský“ Rizling Rýnsky 2017 si môžu dopriať aj Slováci. Momentálne je v ponuke Reštaurácie s vinotékou Selaví v Bratislave, v tatranskom Hoteli Lomnica a aj v jeho hotelovej vinotéke Selaví.

