Poznáme najlepšie vinárstva za riekou Moravou

Makro

Do súťaže sa prihlásilo 71 vinárstviev so 630 vzorkami. Do finále poroty vybrali kolekcie vín z ôsmych vinárstiev, z nich potom medzinárodná porota, zložená aj z nositeľov titulu Master odf Wine určila víťazov.

V prvom kole hodnotení posudzovala porota nielen jednotlivé vína, ale aj kvalitu celej prihlásenej kolekcie. Z prvého kola potom postúpilo osem vinárstiev s najlepším bodovým priemerom do finále a tam sa vína hodnotili opäť bez ohľadu na bodovanie v prvom kole.

Vinárstvo roka 2019 v ČR - predstavitelia víťazného vinárstvaZdroj: Zámecké vinařství Bzenec

Okrem najlepších vinárstiev vyhlásili aj národných šampiónov v jednotlivých kategóriách vín. Národným šampiónom v kategórií bielych vín sa stal Ryzlink vlašský, výběr z bobulí 2017 z vinárstva Miroslav Minařík. Šampiónom červených vín sa stal Merlot, výběr z bobulí 2009 z vinárstva Vinselekt Michlovský. Najúspešnejším rodinným vinárstvom sa stalo vinárstvo Milan Sůkal z Nového Poddvorova. Ocenenie Vinárskej asociácie ČR za celoživotný prínos českému a moravskému vinárstvu získal Vojtěch Kušina z Mělníka.

Finalisti súťaže

Milan Sůkal z Nového Poddvorova

Mikrosvín Mikulov

Vinselekt Michlovský Rakvice

Miroslav Volařík Mikulov

Zámecké vinařství Bzenec

Sonberk Popice

Vinařství Spielberg Archlebov

Nové vinařství Drnholec

© 2019 News and Media Holding