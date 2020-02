Slávne talianske vinárstvo bude možno onedlho francúzske

Castello Banfi

Podľa najnovších správ v zahraničných médiách má o najznámejšie vinárstvo teritória Castello Banfi francúzsky koncern LVHM, ktorý vlastní celé portfólium slávnych luxusných značiek. Vinárstvo vlastní 2 830 hektárov pôdy, na tretine sú vysadené vinohrady. Castello Banfi, ktoré je v taliansko-amerických rukách, má v regióne najväčšiu plochu Brunello di Montalcino DOCG, teda najprísnejšej kvalifikácie a to 173 hektárov.

Castello Banfi vlastní aj Relais & Châteaux-Hotel Il Borgo, produkuje aj obilie, olivový olej, med a slivky. Podľa portálu Mediobanca mala firma v roku 2018 obrat 68 miliónov EUR a čistý zisk 2,2 milióna EUR.

Ako sa vyjadrila PR manažérka Lorella Carresi pre magazín Weinwirtschaft, je pravda, že rozhovory s LVHM prebiehajú, ale zatiaľ bez konkrétnych výsledkov. Podľa nej sú zatiaľ všetky možnosti otvorené, aj tá, že sa predaj neuskutoční.

Castello Banfi patrí k najkrajším vinárstvam v oblasti. Zaujímavé je, že ho založili Američania, americká rodina Mariani, ktorá sa venovala dovozu vína a to v roku 1978. Podľa znalcov práve oni otvorili bránu do sveta všetkým producentom Brunella. LVHM je druhý francúzsky koncern, ktorý má záujem investovať do Brunella. Skupina EPI rodiny Descoursovcov kúpila koncom roku 2016 vinárstvo Il Greppo – Biondi Santi, legendárne rodisko Brunella.

