Takto môže vyzerať vinársky raj na zemi

K tomu patrí jablková šťava, pramenistá voda, prípadne aj pohárik silvánskeho zeleného s aromatickou vôňou a ovocnými a korenitými tónmi, alebo morillon, miestnej podoby chardonnay, dvoch vari najrozšírenejších z dvadsiatich dvoch bielych odrôd, ktoré sa v rakúskej spolkovej krajine Štajersko pestujú. Dopriať si ho môžu cyklisti, aj vodiči áut - v Rakúsku majú toleranciu do 0,5 promile.

To je ponuka v každom z ôsmich stovák gastronomických atrakcií - buschenschankov, krčmičiek, viešok či občerstvovaní na populárnej najjužnejšej rakúskej cyklotrase, ktorá sa volá Štajersko: Vínna krajina.

Od hranice k hranici

Vedie z kúpeľného mesta Bad Radkersburg na juhovýchodnom cípe spolkovej krajiny Štajersko pri hranici so Slovinskom západným smerom po Deutschlandsberg. Potom sa točí na sever do krajinského hlavného mesta Graz a ďalej na severovýchod do historického Hartbergu, kde sa otáča na juh a vracia do Bad Radkersburgu.

Meria 402 kilometrov, má osem úsekov, ale každý si môže vybrať ktorýkoľvek, alebo časť z neho. Podľa kondície, alebo času, koľko na cyklotúru má. Cesta vedie zväčša vinohradmi, ktoré patria dvom tisíckam malých i väčších vinohradníkov a vinárov. U každého si možno kúpiť jeho víno a osemsto z nich má aj svoj buschenschank, kde ponúka okrem vlastných vín aj svoje domáce jedlá podľa receptov domácej panej.

Zákon povie, čo môže byť na tanieri

Nesmú ich však kupovať v miestnej samoobsluhe či reťazci, sú to výlučne jedlá z vlastného mäsa a domáce koláče, buchty a jablkové štrúdle. Čo musí byť na tanieri, vymenúva dokonca zákon.

Vínna cesta v Štajersku 2Zdroj: Steiermarrk Tourism

Cesta sa síce volá vínna, nie je to však iba región vinohradov, ale aj veľkým sadom jabĺk. Samozrejme, sú surovinou na vynikajúcu domácu jabĺčkovicu, časť sa však lisuje aj na mušt, ovocnú šťavu. Čoraz populárnejšie sú aj cídery, žiadaným dezertom je jablková štrúdľa a milým suvenírom do kuchyne je domáci jablčný ocot či jablkový chren, olej z tekvicových jadierok či chutney, marmelády, pestá, ale aj také rarity ako čierne orechy alebo nakladaná jarabina.

Kým vinohradníci majú vinobranie, v hlavnom meste jabĺk Puch bei Weiz sa koná každý rok na jar Slávnosť jabloňových kvetov a Slávnosť jablčných ciest. Samozrejme s kulinárskymi lahôdkami jedlami i nápojmi z jabĺk, s ľudovou muzikou a tancami v krojoch.