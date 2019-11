Víno a lyžovačka patria v Ski Amadé spolu

Ski Aamadé

Hovorí sa, že alkohol na zjazdovky nepatrí, ale to by nemohli potom lyžiarske chaty a terasy na svahoch praskať vo švíkoch. Desaťročia sa tu pilo a stále pije šnaps, varené víno, grog, čaj s rumom, resp. v Rakúsku populárny Jägertee, čo je vlastne to isté. Prípadne v teplejšom počasí pivo.

Pred desiatimi rokmi začali v najväčšom rakúskom lyžiarskom združení Ski Amadé, resp. v jeho strediskách ale ponúkať v spolupráci s Osterreich Wein Marketing vo väčšom ponúkať kvalitné rakúske vína aj s kvalitným servisom. Na začiatku pre ich podávanie certifikovali 10 chát, teraz ich je už 26 a spotreba vína sa za tých desať rokov strojnásobila.

Servírovanie vína v Ski amadéZdroj: Ski Amadé

Podľa šéfa Ski Amadé Christopha Eisingera chcú aj takto „kultivovať“ návštevníkov chát, v ktorých je úroveň gastronómie vyššia ako obligátne „horské“ hranolky, klobásy a špagety. Predsa len poháre vína sa nedajú do seba „obracať“ ako štamperlíky...

S vínom sú v tomto regióne spojené aj niektoré akcie, v marci je napríklad Týždeň lyžovania a vína, kde hotely, ktoré sa do tejto akcie zapoja, pripravujú špeciálne pobytové balíčky na túto tému, konajú sa ochutnávky (v údolí, nie v horských chatách), v v stredisku Hochkonig budú premávať vinárske lanovky, kde môžu hostia nastúpiť k vinárovi a počas cesty ochutnávať jeho vína, v stredisku Grossarl sa budú hľadať za obrie fľaše vína v snehu, pričom prvá cena je auto a každoročne tu pripravujú aj vínnu cestu.

